Cobos se reunirá con Dujovne por el impuesto al vino

Después de haber mantenido el viernes una reunión con los Viñateros del Este por la problemática del impuesto al vino, que ha caído como una bomba en el sector productivo, el senador nacional (Cambiemos) y vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Julio Cobos, se manifestó muy crítico hacia el Gobierno nacional.



Dijo que si la intención de realizar una reforma tributaria y laboral por parte del presidente Mauricio Macri va en detrimento de la principal industria de la provincia, el mensaje del presidente es realmente contradictorio.



Así las cosas, Cobos se interesó particularmente en acercarse al sector productivo y en buscar herramientas concretas para intentar una solución definitiva.



El interés del ex vicepresidente repercutió en el Gobierno de la Nación. "El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, se comunicó conmigo hace algunos días para pedirme una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Sé que es para hablar de varios temas, no solamente del impuesto al vino, también del nuevo esquema de indexación jubilatoria y de la reforma laboral, en general. Pero a mí particularmente me interesa encarar este tema, porque es el que más les afecta a los mendocinos", sostuvo Cobos.



Consultado al respecto de cuándo va a ser la reunión, el senador dijo que falta acordar el horario, pero que será el lunes, sin falta.



Además, pedirá que el ministro de Hacienda se reúna con los legisladores por Mendoza, para intentar un diálogo que termine en un resultado fructífero.



"Cuando hablé con Pinedo acerca de este tema mostró cierto optimismo. Vamos a ver qué resultados obtenemos".



Pérdida de empleo

El impuesto con el que el Gobierno nacional quiere gravar al vino, por considerarla una "bebida no saludable" y a través del impuesto, desalentar su consumo, es del 10%, en dos tramos de 5% cada uno.



El punto es que, según cálculos de los productores, la vitivinicultura genera 100.000 puestos de trabajo directos, cifra que se amplía a 270.000 indirectos. Si se considera que ese 10% de pérdida de ganancia los productores lo tendrán que traducir en una reducción de sus costos, se espera que en el sector privado se pierdan entre 10.000 y 27.000 puestos de trabajo. "Es totalmente contradictorio por parte del Presidente proponer medidas para incentivar el trabajo y al mismo tiempo perjudicar de una manera tan explícita a la industria del vino", dijo el senador radical.



Críticas

Pero sus críticas fueron más allá. Dijo que con esta medida, Mauricio Macri está poniendo en una situación muy incómoda al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, cuyo principal deber es defender los intereses de la Provincia. "Me sorprende esto de Macri. Veníamos trabajando muy bien. Esta decisión nos ha descolocado a todos", y agregó: "Su gestión quiere que se reproduzca el modelo de trabajo público y privado, pero esta determinación no hace más que desalentar esa premisa".



También pidió a los gobernadores de otras provincias relacionadas con la industria del vino que realicen acciones conjuntas. "Cuando fue lo de la 125, yo les pedía a los gobernadores de la Pampa Húmeda que participaran, que dieran sus testimonios. Ahora es el momento de que actúen los que ven afectados sus intereses".