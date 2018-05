Claudia Najul dijo que Cornejo es el mejor gobernador que tuvo Mendoza

La diputada nacional por la UCR, Claudia Najul, ex ministra de Salud, sostuvo que Cornejo es "es un gran estadista y el mejor gobernador que tuvimos" que planeta cambios a largo plazo.



"Creo que fue un discurso muy concreto y sincero, muy como es Cornejo que dice lo que siente, lo que piensa, que no evita a hablar de los problemas que tenemos, pero da soluciones concretas y por eso nos invita a este nuevo Estado", indicó la legisladora.



"Creo que los mendocinos que tenemos una oportunidad importantísima, después de escuchar al gobernador, de sumarnos a este dialogo que él nos invita en políticas de Estado a largo plazo", dijo.



Y agregó: "La mayoría de los gobernadores que tuvimos hablaban de las medidas a mediano y largo plazo, y a medida que se acercaban al final del mandato hablaban solo de lo coyuntural. Con este gobernador, que creo que es un estadista y el mejor gobernador que hemos tenido, nos está planteando miradas a largo plazo con todos los cambios en infraestructuras, con energías renovables y obras que no se veían hacía muchísimos años".



Expresó: "Me siento satisfecha porque logramos los mejores índices de mortalidad infantil, de mortalidad materna y embarazo adolescente. Eso habla de un buen Estado y este nuevo Estado que nos plantea el gobernador".



Najul dijo que queda pendiente llegar aún más a cada lugar donde se necesita el sistema de Salud rápido, llegar con más profesionales a las zonas más alejadas de la provincia, y que a pesar que es un problema en todo el país, aquí se trata desde el primer día de estimular a los procesionales con más salario.



Destacó las obras en la maternidad del Hospital Lagomaggiore, la nueva guardia del Hospital Central y las reformas en el Hospital Schestakow, de San Rafael, que luego del tremendo accidente de la Cuesta de los Terneros, ocurrida en junio de 2017, en el que murieron 15 personas y dejó varios heridos, quedó en evidencia las falencias edilicias del nosocomio.