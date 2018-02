Clases particulares: en Mendoza cuesta en promedio $150 la hora

A poco más de dos semanas de que se inicie el ciclo lectivo 2018, muchos padres ya tuvieron que sacar dinero de sus bolsillos y no justamente para la compra de útiles o indumentaria. Es que para que sus hijos aprueben las materias que adeudan y puedan pasar de año, les pagan clases particulares para que lleguen mejor preparados a los exámenes. Más allá de las apoyaturas obligatorias, que comenzaron en el Nivel Secundario, muchos pagan hasta $200 la hora.





Hoy los profesores piden desde $100 en Mendoza y hacen promociones si superan las 10 horas o si los chicos deben ver la materia entera. En este último caso, piden entre $2.500 y $3.000. La demanda ya no sólo es para las asignaturas tradicionales: Matemática o Química. Ahora se suman algunas de las llamadas "blandas", como Comunicación Social.





"Más o menos nos cobran $100 o $150 la hora u hora y cuarto. Lo que se ve es que las materias por las que se recurren a profesores ya no son sólo las clásicas, sino que han pasado a tener también demanda por Ciencias Naturales, Historia o Comunicación Social. Que son materias en las que tienen que leer, comprender y relacionar, y eso hoy a los chicos les está costando bastante", contó Marcela Santana, mamá de Agustín (15), que ha contratado algunas horas para que lo preparen para que pase a tercer año en Matemática, Inglés, y también en Comunicación Social.





Esta materia es una de las denominadas "blandas" que se suman a la lista de "dificultosas", a diferencia de otros años, y las estadísticas dan cuenta de ello. Según lo relevado por la DGE del rendimiento en el ciclo 2017, en el primer año de la secundaria la materia con menor porcentaje de aprobación fue Comunicación . Sólo la aprobaron el 55,72%.





"El costo depende siempre del espacio curricular y de la cantidad de horas. Y muchos, en estas épocas de economía baja que vivimos, hacemos precio dependiendo del alumno y, por lo general, vienen con problemas específicos, pero si se pasan de 10 horas semanales se les hace precio", comentó Lorena Carrizo, profesora de Economía y Formación Ética y Ciudadana, detallando que ella cobra entre $80 y $150 la hora, dependiendo el caso. Esta docente asumió, en coincidencia con otros colegas consultados, que algunos profesionales cobran hoy $200 la hora. Por materias enteras, pueden llegar a pedir $3.000.





En lo que respecta a tiempo, en general, los alumnos que adeudan más materias acuden a clases particulares desde enero."La demanda empezó a mediados del mes pasado. En mi caso cobro $100 fijos la hora, para que ellos puedan también organizarse, porque la mayoría lleva también otras materias a la par", dijo Carolina Muñoz, profesora de Inglés.





Esta es una de las materias que más desaprobados acumula y eso lleva a que requiera de más preparación, aunque no hay un mínimo de tiempo estipulado, según comentó esta profesional. "A veces no se llevan la materia por no entender el tema particular que les dan. El problema es el vocabulario que ninguno de los alumnos lo maneja y eso lleva tiempo. Cuesta muchísimo que armen oraciones", agregó Muñoz.