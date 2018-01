Ciudad prepara un gran parque para deportes urbanos

Durante varios años los jóvenes (y los no tan jóvenes también) que hacen skate en la ciudad de Mendoza reclaman un espacio donde puedan practicar sin ser expulsados o acusados, con justa razón, de romper las plazas. Luego de varias promesas incumplidas, todo indica que finalmente Capital solucionará el problema, y lo hará con una propuesta que parece superadora.



Se trata de un enorme parque urbano que no sólo estará destinado a skates y patinetas, sino que también tendrá lugar para quienes practican otros deportes de estilos similares. "Será el parque urbano más importante del país y no sé si de Latinoamérica", se animó a aventurar el intendente Rodolfo Suarez.



El parque urbano estará ubicado dentro de lo que se denominará Multiespacio Urbano, que comprende toda la manzana en la que está ubicado el teatro Gabriela Mistral, en el parque O'Higgins. Es decir: entre las calles Corrientes, San Luis, Ituzaingó y Costanera.



"Habrá lugar para distintas actividades, con lugar para skaters, bmx, parkour y todos los deportes urbanos modernos, además con todo un sistema de ciclovías (va sobre caminos) y bicisendas (va en parque) en el lugar, que comunicarán todo el lugar", informó el intendente.



Si bien el parque O'Higgins ya tiene un sector abierto al público, el espacio en el que estará el parque urbano todavía está en obras y permanece cerrado. Después, una vez inaugurado, la idea es que esté cerrado perimetralmente para preservarlo por las noches, medida que viene dándole buenos resultados a la Municipalidad de Capital.



Esta sería la segunda porción de terreno cerrada dentro de las 22 hectáreas que comprenden el parque y van desde el Área Fundacional hasta el Acuario Municipal (justamente el primer espacio cerrado) por la lateral oeste de la Costanera.



Al igual que en el resto del predio, se pondrá principal énfasis en la buena iluminación y en la recuperación de los senderos, con el objetivo de que este espacio, considerado poco utilizado, vuelva a tener la vida de años anteriores.



Además, está pensado que en la obra de Costanera que iniciará la Provincia se contemple una ciclovía importante que pase por este espacio, para brindar mayor conectividad.



"Esa obra tiene su tiempo, es muy compleja, esperamos que esté lista para la primavera de este 2018", continuó Suarez.



La experiencia maipucina

La Municipalidad de Maipú cuenta desde hace ya un tiempo con un skatepark en el Parque Metropolitano y, aseguraron, les ha dado grandes resultados, incluso mejores de los esperados.



"Hemos tenido una muy buena experiencia con el skatepark. Recabamos muy buenos resultados y muchísima aceptación del público joven, con una circulación importante a diario", expresaron desde la Comuna comandada por Alejandro Bermejo.