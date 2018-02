Ciudad inaugura La Báscula, un nuevo espacio de arte junto a la Nave Cultural

Ciudad inaugura hoy su nuevo polo artístico, denominado La Báscula, y para el cual se invirtieron más de $17 millones. Se trata de una nave complementaria a las existentes (Cultural y Universitaria) que se vinculará al también flamante paseo Di Benedetto y estará destinada a muestras y exposiciones de arte, y a ferias o eventos. El corte de cinta será hoy, con el comienzo de la FIESA 2018 (Feria Internacional de Educación Superior Argentina).



La Báscula se construyó acondicionando y refuncionalizando uno de los galpones del ex ferrocarril San Martín, convirtiéndolo en un espacio cerrado de 2.000m² en el que se podrán realizar grandes eventos de diversa índole, poniendo principal énfasis en el arte y la cultura.



"Lo importante es que recuperamos una nave dentro del complejo al que viene a completar, porque se suma a la Nave Cultural. Yo creo por lo que estuve averiguando, es el más importante del interior del país", expresó el intendente de Capital, Rodolfo Suarez.



Suarez, además destacó que se trata de un espacio nuevo e inexistente para el arte, ya que no había nada igual en dimensiones y características, "por lo que se abren muchas nuevas posibilidades para los artistas locales".



Entre las obras destacadas que se concretaron para la refuncionalización está la reparación los pisos, el remplazo de los vidrios de la claraboya superior por vidrios laminados, el acondicionamiento de los muros, la reparación de los portones y la incorporación un nuevo sistema de refrigeración, y un renovado sistema eléctrico ajustado a las exigencias de acondicionamiento e iluminación requeridas.



A ese nuevo espacio, que se inaugurará hoy desde las 10.30, se lo acompañará con las obras que ya se están realizando al oeste, con una nueva plaza al aire libre, que contará con estacionamiento para más vehículos, baños y toda la infraestructura.



Una inauguración particular

Si bien La Báscula será un espacio destinado principalmente al arte y la cultura, su inauguración será con el inicio de la FIESA, una feria educativa internacional que se realiza por primera vez y que eligió la Ciudad de Mendoza como sede.



"La FIESA se hará cada 2 años y que nos hayan elegido para la primera es un orgullo. Vienen 140 universidades de 30 países, con una concurrencia importantísima de personas, ya que la tecnología hoy permite realizar cursos de posgrado, por ejemplo, a través de internet, en universidades de todo el mundo", enfatizó Suarez.



El evento se realiza desde hoy y hasta el viernes 2 de marzo y ofrecerá más de 100 stands, 20 workshops y contará con la participación de 10 organizaciones internacionales.



Lo que sigue

"Tendremos que darles a conocer este espacio a los vecinos, porque por ahí no se pasa, hay que ir", dijo Suarez. Para eso, la idea es que ni bien termine la FIESA 2018, La Báscula comience a ser utilizada para muestras y exposiciones artísticas.



El intendente asegura que eso no será un problema, dado que ya cuentan con una gran cantidad de pedidos para exposiciones.



Además, Ciudad está trabajando en el lanzamiento de la "feria de la música", un evento que nunca se ha realizado en la provincia y promete ser interesante.



La Nave Creativa

Para terminar de completar el espacio, la UNCuyo está a cargo de la última nave, que se denominará Creativa. Ese último eslabón está en proceso de concurso, pero cuando se concrete, concluirán los trabajos en ese espacio.



"Con eso terminaríamos todo el espacio que será realmente fantástico. Es un lugar fundamental del área metropolitana de Mendoza, que tendrá un muy buen acceso y conectividad con el Parque Central", cerró el intendente.