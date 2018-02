Circuitos del vino, elegidos también para San Valentín

Verónica y Juan llevan 6 años juntos. Ambos reconocen que antes de hacerse un regalo, prefieren celebrar su amor compartiendo un buen momento. Como les gusta el vino y experimentar distintos maridajes, esta noche celebrarán el Día de los Enamorados brindando con las creaciones del enólogo Alejandro Vigil, en un reconocido restorán de Maipú. Como ellos, habrá muchos que elegirán alguna actividad vinculada al vino.



Es que los referentes de la industria madre mendocina no pasaron por alto la oportunidad de aggiornar sus propuestas al festejo por San Valentín, aprovechando el auge y las nuevas preferencias de los turistas, y también de los locales.



La oferta para que las parejas celebren hoy el amor siguiendo la tendencia van desde degustaciones íntimas, brindis viendo el atardecer, hasta picnics o comidas en los restoranes de las bodegas más reconocidas de toda la provincia.



"Buscamos cambiar el estilo de las degustaciones, ofreciendo algo más relajado, que puedan servirse ellos mismos el vino de las barricas. Muchos buscan algo más desestructurado, disfrutar del aire, del verde, del paisaje", comentó Verónica Salinas al frente del área de Turismo de una bodega de La Consulta, de temática circense, que ofrece diariamente recorrer la bodega y probar su vino y que, para hoy, promocionó una degustación más íntima, a $250.



Según comentaron desde ese espacio, el horario más demandado ha sido el del mediodía, porque muchos optarían por continuar el programa comiendo en algún restorán de Los Caminos del Vino. Es que las bodegas con propuestas gastronómicas también aprovecharon la fecha y armaron menús especiales, tanto para almuerzos como para cenas, acompañados de música, muestras de arte y regalos especiales.



Algunos hasta se animaron a sumar alguna actividad más "chic", como disfrutar de un aperitivo antes de cenar, debajo de un parral.



Los precios para comer van desde los $1.000 (la pareja), con entrada, plato principal y postre, hasta los $2.200, por un menú de 5 pasos.



"Generalmente no hacemos cena, trabajamos con almuerzos, pero es una propuesta especial para este festejo con un menú de 5 pasos, con show y muestra de arte. A un valor de $1.100 cada uno", detalló por ejemplo Daniela Pereira, guía turística de una bodega ubicada en la ruta 7, reafirmando la tendencia de generar propuestas especiales para la fecha.



No obstante, la oferta de actividades vinculadas al vino no sólo tiene como escenario regiones características del sector, como es el Valle de Uco o Luján, sino distintos rincones de todo Mendoza, como el Sur.



Una de las bodegas familiares más reconocidas de San Rafael ofrecerá en el marco de la semana de los espumantes la experiencia Atardecer, con tragos y música en vivo. La entrada por persona es de $120, que no incluye comida, a la que se puede acceder gracias a los foodstruck que se ubicarán en sus parques.



El momento del día en el que el sol se esconde se ha vuelto también un atractivo para realizar actividades, aprovechando el clima y los paisajes que ofrece el verano en algunas zonas, sobre todo de montaña o precordillera. Hoy no será la excepción.



"Vamos a seguir con la modalidad de atardeceres que venimos ofreciendo pero con cambios por este día. Vamos a decorar el espacio con adornos especiales, y habrá algo de música por la festividad", comentaron a Diario UNO desde una bodega lujanina.