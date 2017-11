Chispazos por el plan para agrandar la Suprema Corte

El proyecto para aumentar de 7 a 9 la cantidad de miembros de la Suprema Corte de Justicia y sumar una sala a las dos existentes causó revuelo entre los políticos opositores y los abogados que no coinciden con la postura del gobierno de Cornejo. El PJ y el FIT salieron a cruzar al frente Cambia Mendoza por la iniciativa presentada por el senador radical Juan Carlos Jaliff.





Entre las principales críticas se repitieron dos: que el gobernador de Mendoza quiere avanzar sobre la Justicia y también controlarla, teniendo una Corte afín a su postura. También aseguraron que el procedimiento les recuerda al llevado adelante en 1990 por el ex presidente Carlos Menem , a través de la sanción de la Ley 23.774, que elevó el número de integrantes del máximo tribunal de la Nación de 5 a 9 miembros.





Este fue el argumento de la jefa del bloque del PJ en el Senado, Patricia Fadel, y de la titular de la bancada del FIT, Noelia Barbeito.





Quien marcó la posición del Ejecutivo fue el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. "Si este fuera un proyecto descolgado podrían opinar de esta forma, pero no lo es. Hemos presentado más de 20 iniciativas para acelerar los procesos judiciales, y este es uno más que va en sintonía con nuestra idea de disminuir los tiempos judiciales", y sumó "nos avala la cantidad de causas que ingresan a la Corte y que no se resuelven en tiempo y forma".

Argumentos

El funcionario explicó que en los fundamentos del proyecto presentado por el senador Jaliff se encuentra la respuesta a las críticas opositoras.





En la Sala II de la Suprema Corte, que se ocupa de las causas laborales, de las penales y de la mitad de las administrativas, ingresaron, desde el 2013 hasta la fecha, un total de 6.021 expedientes, lo que da un promedio de 1.200 por año. De aquellas, 2.657 son laborales, 2.519 son penales y 845 son administrativas.





Se trata del 70% del total de las situaciones judiciales que son apeladas en la Suprema Corte.





Según D'Agostino, es "un volumen altísimo que desborda a la cantidad de ministros que tienen que emitir un fallo al respecto".





marcelo dagostino.jpg El subsecretario de Justicia, Marcelo D`Agostino



De todas estas, las más complicadas son las que involucran a personas detenidas. Esto porque, por ley, la Corte tiene 6 meses para resolver.





Actualmente hay 12 casos sin sentencia de la Corte desde el 2015, otros 79 desde el 2016 y 113 de este año.





Estas son pasibles de un juicio al Estado por falta de celeridad o bien, puede pedirse la libertad de los detenidos si la Corte no cumple con los tiempos estipulados. Así lo manifestó el subsecretario. "Los miembros del Tribunal Supremo deben sentirse aliviados con esta iniciativa, porque actualmente se encuentran sobrecargados", agregó.

Críticas

Desde la oposición los embates no se hicieron esperar. Fadel fue quien salió a marcar la postura de su partido con respecto a la reforma de la ley provincial 4.969. "Me parece un atropello a la Justicia: Cornejo quiere tener una Suprema Corte afín, como lo hiciera en su momento Carlos Menem. Esto no es saludable para los mendocinos, que confiaban en que el funcionamiento del Poder Judicial de Mendoza era bueno", señaló la senadora peronista. Además, dijo: "Vamos a plantear esto en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, pero sabemos que el oficialismo necesita de simple mayoría para aprobarlo".





fadel.jpg Patricia Fadel.



En el mismo sentido argumentó su postura Barbeito. "La política que impulsa Cornejo es lo mismo que hizo Menem para tener una Corte completamente adicta a sus intereses. Parece no alcanzarle al gobernador con la concentración de poder que tiene con las mayorías automáticas en la legislatura y el control del Ministerio Público Fiscal, y ahora busca su mayoría automática en la Suprema Corte". Al tiempo, Barbeito agregó: "Bajo la excusa de agilizar la Justicia lo que se busca es atentar contra la división de poderes y la independencia que debería tener el Poder Judicial. Esta reforma es para poner mas jueces como José Valerio, que no tiene que ver con una Justicia independiente. También dijo: "Proponemos que se trate nuestro proyecto de ley para reformar la constitución y que los jueces se elijan por el voto popular, se establezcan los juicios por jurados y cobren como cualquier trabajador, siendo que hoy ni siquiera pagan Impuesto a las Ganancias ".





IMG_20171022_190417.jpg Soledad Sosa y Noelia Barbeito.



Algunos representantes políticos de partidos que integran Cambia Mendoza se mostraron sorprendidos con la iniciativa. Tal es el caso del presidente del PRO, Omar De Marchi. "No sé de qué se trata la reforma, porque me estoy enterando por los medios. Calculo que nos reuniremos con la gente del partido y tomaremos una postura al respecto".





de-marchi-macri.jpg Omar De Marchi con Mauricio Macri.



El único legislador del PD que integra la Legislatura de Mendoza, Marcos Niven, se excusó de opinar porque no estaba interiorizado.





Sergio Salinas, vicepresidente de la ONG Xumek, de abogados de derechos humanos, dijo que al ser un cambio tan importante, el proyecto debería debatirse dando lugar a que opinen universidades, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos. También se refirió a la modificación de la Corte por parte de Menem, y aseveró que para no caer en esto la discusión debe ser "abierta y sumar muchas voces que aporten sus conocimientos".

noe.jpg Audiencia. Héctor Fresina, Noelia Barbeito, Carlos Lombardi, Alejandra Berlanga y Sergio Salinas. Horacio Altamirano / Diario UNO.



