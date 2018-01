China abre sus puertas a la producción mendocina

El mercado chino, aunque incipiente, es una de las mayores apuestas a las que tanto el Gobierno nacional como Mendoza están apuntando. En ese sentido, es una buena noticia la apertura del país asiático a recibir nuevos productos, entre ellos la miel, uvas, cerezas y carnes, que hasta ahora no eran aceptados. Desde ProMendoza celebraron la noticia, pero pidieron paciencia y cautela, ya que aseguran que es el primer paso de un camino largo.

Básicamente, lo que hizo China fue aprobar los protocolos sanitarios para los productos mencionados, lo cual es un gran paso porque en ocasiones puede tardar cinco, siete o diez años.



"Hay que tener cautela porque una noticia de estas puede generar falsas expectativas en el corto plazo", expresó Frenando Urdaniz, gerente general de ProMendoza.



Al mismo tiempo, destacó que es un gran paso el que se dio y detalló lo que se viene: "Una vez que se logra esto, el próximo paso es la rebaja arancelaria, pero todavía no tenemos conocimiento de si se hará. El tercer paso, suponiendo que haya rebajas arancelarias en forma inmediata –y que lo más seguro es que sea gradual– es salir a vender y eso no es sencillo, porque no es que los chinos estarán esperándonos en la puerta abierta para comprar".



Hasta el momento, la exportación mendocina hacia China es pequeña y concentrada prácticamente en su totalidad en el vino. Tanto es así, que durante el último año, de los más de US$23 millones exportados US$21 millones corresponden al vino.



"Es poco todavía, pero es el mercado que más ha crecido, mucho de un año a otro, aunque todavía los montos sean pequeños", aseguró Urdaniz.





Nueva misión comercial

Todos los años, ProMendoza realiza dos viajes a China en las denominadas misiones comerciales, dentro de las cuales participa en ferias o reuniones de negocios. La noticia de la apertura de los asiáticos cayó en el momento justo, ya que en las próximas semanas se iba a dar a conocer el primer viaje, que será en mayo.





"Desde hace varios años, estamos haciendo dos viajes, uno en mayo y otro en noviembre, pero por ahora solo lo habíamos hecho con cuestiones relacionadas al vino. De hecho, la de noviembre hasta ahora era exclusiva para vinos. Ojalá que con esta noticia podamos sumar otros productos", dijo el gerente.





Lo que es seguro es que servirá para prestar atención a cosas que antes no lo ameritaban. Eso tiene que ver con observar cómo están los precios, tomar fotos en los supermercados, traer productos desde allá, empezar a analizar costos de fletes y el interés de los orientales por los productos locales.



"Nos pone muy contentos que se vayan abriendo oportunidades, pero hay que ser cautelosos. No es nada inmediato, pero no deja de estar bueno porque con China todo es lento, hay que tener paciencia. Es una buena noticia en un momento en que no abundan", cerró Fernando Urdaniz.



Exportaciones a China

Vino de uva - 2015: U$S17.249.063 - 2016: U$S20.428.838



Total de exportaciones - 2015: U$S19.185.395 - 2016: U$S22.885.706



Misiones comerciales a China - 2017: U$S23.336.124 - 2017: U$S21.141.412

2008 - Misión comercial vinos a Asia, desde el 11 al 17 de mayo

2013 - Misión comercial y de inversiones a India y China, desde el 15 al 22 de mayo

- Ronda de negocios de vinos en Pekín, el 18 de noviembre

2016 - Misión comercial a China y Japón –Interwine y Vinexpo– del 14 al 31 de mayo

2017 - Misión comercial a China y Japón –Interwine y Vinexpo– del 12 de mayo al 4 de junio

Ferias 2006 - Sial China, del 29 al 31 de mayo

2010 - Expo Shanghai 2010, del 30 de agosto al 3 de setiembre

- Hong Kong International Wine y Spirits Fair, del 4 al 6 de noviembre

2011 - Hong Kong International Wine Fair, del 3 al 5 de noviembre

2012 - Sial China, del 9 al 11 de mayo

- Hong Kong International Wine Fair 2012, del 8 al 10 de octubre

2013 - Hong Kong International Wine y Spirits Fair 2013, del 7 al 9 de noviembre

- Prowein China, del 13 al 15 de noviembre

2014 - Prowein China, del 12 al 14 de noviembre