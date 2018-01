Chile espera al Papa Francisco en medio de conflictos

Sofía Fernández

Enviado Especial a Chile

Finalmente, el papa Francisco llegará a Chile mañana. A las 20.15 está previsto que el avión que lo transporta desde Roma aterrice en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde la presidenta, Michelle Bachelet, le dará la bienvenida. Sin embargo, las expectativas están puestas en cómo será recibido por el pueblo chileno, porque desde que se conoció en junio de 2017 que Francisco visitaría este país, la noticia no fue bien recibida por una parte de la sociedad. Y en las últimas horas, grupos armados se han manifestado en contra de su visita y no se descartan manifestaciones durante las actividades oficiales del Santo Padre.



El clima social en la metrópolis chilena está enrarecido ante la inminente llegada de Francisco a estas tierras. En las calles no se percibe la alegría de recibir al máximo referente de la Iglesia Católica, como sí ha ocurrido en las visitas apostólicas de sus antecesores. Las opiniones de los chilenos se dividen entre quienes consideran que es oportuno que el argentino Bergoglio haya elegido Chile para su visita apostólica y los que consideran que la suma de dinero destinada para los distintos eventos en los que participará Francisco es demasiado alta. Dicotomía que también se trasladó en el ámbito político local.



Durante la madrugada del viernes, tres iglesias católicas fueron atacadas con artefactos explosivos, encontrándose en sus alrededores panfletos y grafitis que manifestaban la disconformidad de determinados grupos armados respecto a la llegada de Francisco, cuya popularidad en Chile es la más baja de América Latina.



"Papa Francisco, las próximas bombas serán en tu sotana", es el aterrador mensaje que se pudo leer en uno de los panfletos encontrados en la Iglesia Santa Isabel de Hungría, en la comuna de Estación Central, al oeste de Santiago, donde ocurrió el primer ataque contra el edificio religioso.



Estas amenazas fueron causaron que el clima santiaguino cambiara en pocas horas y que la seguridad se incrementara en calles e iglesias. Muchos chilenos pronunciaban estar preocupados por lo que podría llegar a suceder cuando el Papa latinomericano esté ya en este país.



Gonzalo Araya, comandante de la Policía de Chile, manifestó que los responsables son "grupos anarquistas" y que los daños fueron menores. Además indicó que si bien los ataques tenían alguna similitud no significa que estén vinculados entre sí.



Andrés, el párroco de la Iglesia Santa Isabel de Hungría, dijo en declaraciones a Grupo América, que es la primera vez que ocurre algo así en este lugar. Afirmó que se percibe en las calles que el pueblo cristiano en Chile no está festivo por la llegada del Santo Padre y reconoció que también la iglesia es responsable en algún punto del descreimiento popular sobre la religión y la institución.



Según las estadísticas publicadas este viernes por la consultora Latinobarómetro, el catolicismo viene cayendo en el pueblo chileno debido a los resonantes casos de abuso sexual por parte de sacerdotes a menores principalmente. Por lo tanto, la valoración de la Iglesia Católica y del Papa Francisco es la más baja de Latinoamérica.



En promedio, en la región, el papa Francisco tiene una valoración de 6,8 (en una escala del 1 al 10), sin embargo, en Chile sólo llega a 5,8 y solo el 36% de los chilenos manifestó que confía en la iglesia Católica.



Conflictos en medio de la visita

El Papa Francisco deberá atender algunos temas importantes durante su visita: el caso Karadima, la situación de La Araucanía y la demanda marítima de Bolivia, hechos que podrían derivar en protestas y polémicas durante su estadía aquí.



Los casos de abusos por parte de sacerdotes, como Karadima, Precht, Joannon y Hermanos Maristas, entre otros, son algunos de los que tendrá que enfrentar Francisco a su llegada.



Distintas agrupaciones pro y contra el pontífice y víctimas de Karadima participarán de un seminario sobre abuso sexual eclesiástico, que comenzará mañana para tratar estos temas frente a la llegada del Santo Padre. Además anunciaron que realizarán manifestaciones en los distintos eventos emplazados en Santiago.



Operativo de seguridad

Carabineros inició ayer fuerte despliegue de aeronaves como medida de seguridad por la visita papal. Los operativos preventivos se intensificaron y se activaron incluso días antes a lo anunciado, debido a los ataques a las iglesias católicas.



Carabineros contará con la participación de casi 18 mil uniformados y diversos medios logísticos: 13 helicópteros, seis aviones y siete drones en todo el país.



El operativo contempla servicios policiales terrestres y aéreos que fueron pensados especialmente para que la visita del Papa Francisco, sea un acontecimiento seguro para la comunidad y también para la comitiva vaticana.



Las aeronaves estarán dispuestas para resguardar los eventos masivos y acompañar los desplazamientos de Bergoglio. Además, las aeronaves policiales trabajarán en la frontera para detectar ilícitos que amenacen el desarrollo normal de las actividades.



Voluntarios argentinos

Veinte mil son los inscriptos para ser parte como voluntario de las actividades oficiales de Francisco.

Desde diferentes partes del mundo se inscribieron para poder estar al servicio de la comunidad mientras se desarrollen los eventos masivos.



Los argentinos son 400, y entre ellos se cuentan algunos mendocinos, como Ana Gabriela Kotani, oriunda de General Alvear.



Van a estar identificados con pecheras grises, una inscripción del logo que identifica la Visita del Papa a Chile y una gorra amarilla. Entregarán un kit que contendrá una mochila con un cancionero, datos informativos y una botella de agua mineral.