Cayó una avioneta fumigadora en Rivadavia y murió el piloto

Una aeronave fumigadora de la empresa Aerotec cayó en el distrito del Mirador, en Rivadavia, y como consecuencia del impacto murió el piloto. Ocurrió aproximadamante a las 13

Según las primeras informaciones, la avioneta chocó con una antena de internet ubicada en el Club El Mirador y cayó en el interior de la finca de Benigno Musrri, entre calles Justo Estrada y San Juan, al Norte de Ruta Provincial N°71.

Alberto Daniel Butrón, de 42 años y oriundo de Venado Tuerto, era quien conducía la aeronave. Murió en el acto.

El titular del Iscamen Alejandro Molero informó que "la aeronave es contratada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación y que se trata de un avión especialmente fabricado en Estados Unidos para la tarea de fumigación".

Luego agregó que se trata de aviones que tienen todas las medidas de seguridad, con pilotos de mucha experiencia y que no puede determinar si la nave tocó una antena de internet. "No lo apreciamos desde el lugar", señaló. También subrayó que "se ha precipitado de forma muy extraña, ya que al caer en un viñedo no hay huellas de arrastre ni palos dañados".

Por esta razón se espera la llegada desde Córdoba de la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos que comenzará la investigación oficial para determinar las causas del accidente aéreo.