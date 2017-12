Casi en la totalidad de los controles de la Policía ya se usa la pantalla biométrica

No llevar el DNI era, hasta hace uno años, motivo suficiente para ser trasladado a una comisaría si la policía pretendía averiguar la identidad de la persona y chequear sus antecedentes. Sin embargo, desde hace poco más de un año se empezó a implementar la pantalla de control biométrico, que arroja toda esa información de manera inmediata, por lo que se deberían evitar malos entendidos. Se está utilizando casi en la totalidad de los controles de tránsito y también en los cuerpos que trabajan en la vía pública.

Los presentaron en mayo de 2016 con la llegada de los móviles inteligentes, como un elemento más de toda la tecnología que traían los nuevos patrulleros.



Sin embargo, en poco tiempo se volvieron fundamentales para agilizar procesos de identificación de personas, por lo que ahora no sólo se usan en esos móviles, sino que todas las unidades los llevan de manera portátil, aprovechando que el tamaño es apenas más grande que el de un celular.



"Está funcionando bastante bien porque inmediatamente te arroja la identidad de la persona, con la sola muestra de la huella dactilar del pulgar derecho. Además, detalla si tiene algún tipo de medida pendiente, pedido de captura o averiguación de paradero", explicó Sergio Yanzón, jefe de la Policía Vial.



Según el funcionario, se está utilizando en casi todos los controles, por lo menos los que tienen que ver estrictamente con la fuerza que él comanda. Esto incluye a la UMAR (Unidad Motorizada de Acción Rápida), Cuerpos Especiales, y las dependencias que habitualmente están en la calle realizando operativos de identificación de personas y vehículos.



De esta manera, los policías que circulan en motos, bicicletas o a pie por la vía pública y ven alguna situación extraña de peatones, pueden usarlo. El arrojo de los datos es instantáneo, siempre y cuando en el lugar donde estén haya señal de internet, porque trabaja a través de un sistema de base de datos de Judiciales de la Policía y si están en una zona alejada donde no hay señal, no hay conexión con la base.



5 de cada 150

La cantidad de personas que se identifican por día es relativa según el control, ya que hay lugares donde circula mucha más cantidad de personas que en otros. "Por ejemplo, en el control de Zapata, que está llegando a Tunuyán por ruta 40, tenemos alrededor de 150 personas identificadas por día con el aparato biométrico", informó Yanzón.



De ahí que los resultados positivos de identificación son sumamente variables. Pero haciendo un calculo promedio y estimativo, no son más de cinco personas las que tienen alguna medida pendiente con la Justicia.



"El porcentaje de personas no es alto, porque en un día de suerte, como decimos nosotros los policías, quizás de 150 personas controladas apenas detectás a 5, pero sirve en otros muchos sentidos", continuó el jefe de la Vial.



Se hace un back up

Desde el 911 se realiza un back up de seguridad con la cantidad de personas que se han identificado a través del sistema. Esto se hace con el objetivo de tener una gestión de control sobre el personal policial, para asegurarse de que realmente lo estén utilizando.



"Si le aporto el elemento a determinada patrulla, al final de la guardia le pido al 911 que largue la cantidad de personas identificadas con el aparato, para chequear su utilidad", dijo Yanzón.



El que no pone el dedo, detenido

Si una persona es parada en un control vial o en la calle por bicipolicías por ejemplo, y le solicitan la identificación a través del control biométrico, la realidad es que no debe negarse.



También es real que los uniformados no deberían utilizar la fuerza pública para hacer que las personas coloquen su pulgar derecho sobre la pantalla, pero ante la negativa, surge una presunción de que puede haber algún motivo por el cual la persona no quiera identificarse.



"Si se niega, se lo traslada a la comisaría en calidad de detenido, y allí se lo identifica a través de las fichas dactilares. Se alarga el trámite, pero se llega al mismo resultado", cerró Yanzón.