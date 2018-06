Casi 5.000 docentes se anotaron para las becas de capacitación

Ya son 4.933 los docentes que quieren estudiar y perfeccionarse a cambio de una beca de $10.500. Esa es la cifra que, hasta ayer, contabilizaban desde la DGE acerca de los inscriptos para el Plan de Estímulo para el Desarrollo Profesional Docente. Casi la mitad de los interesados es del Nivel Primario pero en proporción los que más demanda han demostrado son los docentes de Nivel Inicial y de secundario con orientación Técnica. Se informó que se extiende una semana más la inscripción.





El número es "bueno" y hubo provechosas inquietudes y sugerencias que llevaron, entre otras medidas, a reforzar la oferta sobre todo para captar a más profesores del Nivel Secundario Orientado, comentaron a modo de balance desde la Dirección General de Escuelas (DGE). Es que el total de inscriptos equivale a casi el 40% de los 13.000 docentes que podían llegar a acceder a este beneficio, anunciado con bombos y platillos por el mismo gobernador Alfredo Cornejo en el marco de la apertura de sesiones ordinarias 2018.





"El número ideal, es decir el universo que podía acceder, eran 13.000 colegas. Pero muchos están en cambio de funciones, son directivos o tienen licencias, pero están contemplados cuantitativamente. Era un número imposible de cubrir pero la cifra de inscriptos es importante y relevante, considerando que es la primera vez de la convocatoria", aseguró a UNO Gustavo Capone, subdirector de Educación, reconociendo que hay algunas cuestiones, como que no se los libera del día laboral o que muchas capacitaciones son los sábados, que han llevado a que no sea mayor la cantidad de docentes anotados.





Del total de los casi 5.000, 3.541 se anotaron a través de GEM (Gestión Educativa Mendoza ) y 1.392 a través del Portal del Empleado Público del Gobierno de Mendoza. Alrededor de 2.400 –casi la mitad– pertenece a primaria, más específicamente a 420 escuelas de un total de 726. "Sin embargo, donde tenemos mayor porcentaje de inscripción es en el Nivel Inicial y Secundario Técnico. Por lo tanto la nueva oferta está direccionada a secundaria orientada", agregó el funcionario, aclarando sobre la proporción de docentes inscriptos según la cantidad de escuelas por nivel.





La idea, adelantaron, es "seducir" ahora a la franja de docentes de secundaria de nivel orientado, y que para ello sumaron a la oferta ya existente nuevos ateneos que serán dictados por el Instituto Nacional de Formación Docente.





"Hemos incorporado una serie de ateneos que mejoran la oferta, por eso también se ha dispuesto extender el plazo de inscripción. También hemos sumado un número telefónico donde serán atendidos por una persona especializada en estas becas, para resolver inquietudes pero también para coordinar entrevistas personales para evaluar alguna alternativa cuando algún caso lo requiera", adelantó también Capone, anunciando que el cierre de la inscripción ya no será el próximo viernes 29 sino el viernes 6 de julio y que estudian reabrir la convocatoria tras el receso invernal.





En lo que respecta a demanda por áreas, desde la DGE dijeron no tener aún porcentajes claros sobre qué han optado porque la variedad de postítulos y de ateneos y cursos dispersos por toda la provincia es amplia. Sí dijeron que los vinculados a Lengua y Matemática están entre los más solicitados, y que después les siguen las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales y también Inglés y lo relacionado a las prácticas de Educación Especial.





"Era interesante que el Estado se comprometiera con una beca que sea gratuita, remunerada, cercana al lugar donde están, que uno no tenga que ir al Gran Mendoza, que tenga una carga horaria con crédito y puntaje, y que tenga una alta cuota de instancia virtual que no insume mucho tiempo", cerró Capone, destacando la importancia de que por las capacitaciones que son gratuitas el docente pueda cobrar $10.500 (que se abonará en dos pagos de $4.500 y uno de $1.500) y de que reciba puntaje para calificar mejor, considerando que las becas incluyen capacitaciones con más de 60 horas de cursado que no exclusivamente es presencial.