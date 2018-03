Capital presentó un proyecto para sacar a los trapitos

Este martes, antes de iniciar las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Rodolfo Suárez presentó una iniciativa para sacar a los trapitos de Capital.





La ordenanza presentada por el jefe comunal implica un cambio en el Código de Convivencia Ciudadana que intentará reinsertar a los cuidacoches al sistema laboral.





Suárez aseguró que para reinsentarlos en la vida laboral, los cuidacoches recibirán capacitación en diferentes oficios y especializaciones para que puedan encontrar otras alternativas laborales.





Quienes no cumplan con la ordenanza, una vez que esté vigente, y sigan trabajando ilegalmente en la calle, habrá multas de $600 y decomiso de las vestimentas que usan, similares a quienes estén nucleados como tarjeteros.





"No vamos a permitir lo que hacen muchas personas jóvenes en Ciudad: querer cobrar algo a cambio de estacionamiento en lugares donde no se cobra. No lo vamos a permitir".





El intendente de Capital informó que solicitó a "los concejales una pronta sanción de esta ordenanza para empezar a llevar de inmediato estas sanciones. Nadie puede cobrar por estacionar en aquellos lugares donde el estado no cobra porque la vía pública es de todos. Por eso nadie puede apropiarse y menos de manera extorsiva", cerró Suárez.