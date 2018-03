Canje de pasajes: solo una diputada mendocina no aprovechó el polémico beneficio

Una de las ventajas de ser legislador nacional es poder engrosar el sueldo con el dinero de pasajes no utilizados. Cada diputado y senador nacional dispone de veinte pasajes en avión y 20 en colectivos por mes, sin importar si sesionan o no lo hacen.

En caso de que no sean utilizados, el legislador puede canjear esos pasajes por dinero y así engrosar el monto de la dieta que recibe mensualmente, que ya supera los cien mil pesos.

Según una investigación de Infobae, basada en información de la ONG Directorio Legislativo, la legisladora que más pasajes cambió y que por lo tanto engrosó su salario es Elisa Carrió quien obtuvo más de 355 mil pesos por este beneficio.

Cuánto cobra cada uno

Los senadores y diputados no cobran el mismo sueldo. Los primeros ganan alrededor de 120 mil pesos, mientras que los segundos tienen una dieta que supera los 90 mil de bolsillo.

Tampoco es la misma cantidad de dinero que reciben por canje. En el caso de los miembros de la Cámara Alta, cada pasaje de avión vale $3.401 y el terrestre $240, pudiendo canjear de estos últimos, tan solo 10 tickets. Si canjearan todos, por mes obtendrían $70.420 pesos, es decir, un aumento sobre su dieta del 70 por ciento.

En el caso de los diputados, la cifra es menor. Los pasajes en avión están valuados en $1350, mientras que el terrestre en $650, aunque en este caso sí pueden canjear los 20. Si canjearan todos, por mes obtendrían un incremento del 45% por ciento, es decir, 40 mil pesos que engrosarían su dieta de alrededor de 90 mil pesos.

Los legisladores mendocinos

Entre los diputados y senadores nacionales por Mendoza, solo hubo una persona que no canjeó los pasajes y por lo tanto no engrosó su dieta. Se trata de la representante del FIT, Soledad Sosa, que dejó su banca en diciembre. Fue la única que no quiso aprovecharse de este particular beneficio.

Entre los diputados que terminaron su mandato en el 2017 y no renovaron su banca, el que más canjeó en el 2017 fue el justicialista Alejandro Abraham. El ex intendente de Guaymallén cambió pasajes por un valor de $195.940.



En segundo lugar quedó la radical Patricia Giménez, actual embajadora en Costa Rica. Durante todo el año pasado, canjeó por $26.300, mientras que en tercer lugar quedó Soledad Sosa que no canjeó pasajes.

Foto: Archivo Diario UNO.

Entre los que renovaron su banca o le queda tiempo de mandato, el que más dinero obtuvo por el cambio de pasajes fue el radical Luis Petri que obtuvo "un incremento salarial" de $189.665. Lo siguió la diputada, también miembro de Cambiemos, Susana Balbo con $160.850. En tercer lugar y superando los cien mil pesos de canje, quedó el radical Luis Borsani con $125.950



Por debajo de la barrera de los 100 mil quedaron: Stella Maris Huczak (PRO) con $98.790; Pedro Rubén Miranda (PJ) con $88.395 y Guillermo Carmona con $59.885.

Los diputados nacionales que asumieron en diciembre demoraron muy poco tiempo en saber aprovecharse de este beneficio. Tomaron su banca el diez de diciembre y antes de fin de año ya habían canjeado pasajes.

La que lidera este mini ranking es la radical Claudia Najul con $20.600, la sigue Omar Félix (PJ) con $18.550, José Luis Ramón (Partido Intransigente) con $13.900 y finalmente el también radical Federico Zamarbide con $13.850 canjeados durante el 2017.