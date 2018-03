Cancelarán todas las deudas con estatales

"Queremos dejar limpio de deudas al Estado mendocino con respecto a sus empleados públicos y sobre todo a sus docentes , y por eso hemos decidido que vamos a cancelar todos los juicios realizados por trabajadores estatales", con estas palabras el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, dio el anuncio de que, a partir de este viernes, comienza a formarse la cadena de pagos pendientes, desde 1990 en adelante.



En total se pagarán casi 1.000 millones de pesos. Las quejas por el ítem zona se llevan 700 millones de pesos, y son 16.000 los docentes que han reclamado por esta razón. Mientras, los casos resueltos que corresponden al resto de la administración tendrán un costo de 228 millones de pesos y los cobrarán 2.338 empleados del Estado.



Juicios por ítem zona

El gobernador puso el foco en la gestión anterior al decir que, en la etapa en la que Carlos López Puelles (PJ) fue director General de Escuelas, se firmaban resoluciones reconociendo deuda por zona con un criterio cuestionable, pero habiendo reconocido el derecho a cobrarlo ya pasaban a ser pendientes del Estado. El punto es que en la misma resolución figuraba que el docente lo cobraría cuando hubiera dinero para pagar. Esta modalidad de reconocer pero no abonar la deuda se extendió por un año y medio y llevó a esos trabajadores de la Educación a realizar reclamos vía judicial. Actualmente hay 9.000 juicios por zona inhóspita y 100 de ellos van a ser pagados en el transcurso de un mes. Mientras, 437 docentes que completaron el reclamo administrativo (es decir, sin recurrir a la Justicia) cobrarán a partir del viernes 9. Ese mismo día, el resto de los docentes -aproximadamente 7.000- tendrán disponible a través de la página web de la Dirección General de Escuelas (www.mendoza.edu.ar) una pestaña para iniciar el trámite y poder cobrar. Deberán realizar la gestión con su número de CUIL.



Luego deben firmar la conformidad delante de los directivos de la escuela, y son ellos los encargados de enviar la documentación a la DGE. Al respecto, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri explicó "la idea es juntar un lote de conformidades e ir pagándolas por planilla suplementaria".



Deudas de vieja data

Con respecto a los demás trabajadores con los que el Estado tenía deudas por juicios, el gobernador aseguró que se van a pagar a partir de ahora. Hasta el momento se trata de 2.338 procesos judiciales con sentencia firme, en los que se invertirán 228 millones de pesos.



La característica de estos reclamos es que son de vieja data: desde 1990 en adelante. Sobre las causas, Cornejo explicó que son variadas: reclamos por antigüedad, escalafón, sueldos mal liquidados y vacaciones no gozadas, entre otras controversias.



En tanto, el ministro de Hacienda recordó que a fines del 2017 se envió un proyecto a la Legislatura provincial, que luego se convirtió en la Ley 9.012. En ella constaba la voluntad de pagar los juicios y se habilitaba al Gobierno de la provincia a invertir hasta 500 millones de pesos en esto.



A su vez, el gobernador destacó que "sanear la relación del Estado con los empleados al no tener conflictividad jurídica con ninguno de ellos permite exigir el cumplimiento de sus obligaciones como trabajadores".