Cancelación masiva de vuelos en el aeropuerto de Mendoza

El aeropuerto de Mendoza vivió el paro desde la mañana de este lunes cuando todos los vuelos que provenían desde Buenos Aires fueron cancelados.



En cuanto a las partidas, estas saldrán hasta las 13.30 aunque se deberá chequear con las empresas aéreas.



En Buenos Aires



El cese de actividades programado por la CGT contra la reforma previsional desde este mediodía comenzó a hacerse sentir desde muy temprano en el Aeroparque Jorge Newbery debido a la cancelación de gran parte de los vuelos que debían partir desde las 8 y la cancelación definitiva de aquellos que tenían hora de despegue desde las 12 en adelante.



Si bien los pasajeros fueron advertidos de esta situación, lo que derivó en que no hubo aglomeración de viajeros, muchos desprevenidos se llegaron igual hasta la estación aérea para intentar abordar algún vuelo hacia su destino, antes del mediodía.



"Se cancelaron todos aquellos vuelos que, por razones de recorrido y escalas, tenían su regreso previsto para después de las 12", explicaron a Télam desde Aerolíneas Argentinas, en tanto que en LATAM se adoptó una medida similar, aunque en ese caso los servicios son menos por lo que la afectación fue menor para esta compañía.



Aerolíneas Argentinas informó que debido al paro general lanzado "la empresa verá afectados sus vuelos de cabotaje, regionales e internacionales, con un impacto directo en más de 20.000 pasajeros".



La aerolínea de bandera canceló en total, entre vuelos domésticos e internacionales 268 servicios, en tanto los que lograron despegar fueron 112. Solamente en Aeroparque se cancelaron 97 partidas, aunque esta mañana lograron operar 32 vuelos.



Latam, en tanto, expresó que "la operación se verá afectada para vuelos domésticos e internacionales en los aeropuertos de Argentina" y lamentó "los posibles inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar", por lo que instó a sus pasajeros a evitar acercase a los aeropuertos y llamar en cambio a su "Contact Center".



Las compañías reclamaron por otra parte a los pasajeros "no concurrir a los aeropuertos ni intentar contactarse con el call center mientras dure la medida de fuerza, dado que no podrá garantizar la atención habitual".