Campaña contra el sarampión: esperan vacunar a 150 mil chicos mendocinos

En Mendoza se buscará aplicar 150 mil dosis de vacunas para prevenir futuros contagios importados o el resurgimiento de casos autóctonos de sarampión. Se administrarán en forma gratuita y obligatoria, a los niños que tengan desde un año de edad, hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Es una dosis extra a las dos que figuran en el calendario de vacunación y se suministrará desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. La campaña responde a una iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación.

El director del departamento de Epidemiología, Bioestadística y Ambientes Saludables de Mendoza, Rubén Cerchiai, aclaró que la acción sanitaria nada tiene que ver con los nuevos casos de sarampión que se han dado en el país este año. De hecho, la medida fue dispuesta en diciembre de 2017, mediante la Resolución 2334-E/2017 publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, a raíz de lo sucedido esperan que la acción tenga gran éxito.

"Los padres están más sensibilizados por los 3 bebés que han contraído la enfermedad, por lo que esperamos que asista más gente de lo normal. Somos hijos del rigor", expresó el director de Epidemiología.

El funcionario explicó que cada 4 o 5 años se realiza una campaña de seguimiento de la enfermedad para poder cubrir inmunológicamente a los chicos que no hayan recibido la vacuna.

"Se estima que por cada cohorte de niños se vacuna un 95%. El porcentaje restante es al que tratamos de llegar", indicó.

La cohorte es la cantidad de niños que hay por edad. Señaló que teniendo en cuenta las estadísticas, cada 5 años se acumula un cuarto de la población que no está vacunada. La dosis extra se aplicará a todos los niños, estén o no inmunizados y será una barrida a la población objetivo.

Cerchiai, estimó que en Mendoza, por cohorte, hay entre 32 mil y 33 mil menores, por lo que el gobierno enviará a la provincia, aproximadamente 150 mil dosis.

No obstante, los niños no vacunados forman parte de la preocupación de los organismos sanitarios, principalmente por la moda de los "antivacunas".



"Lo curioso es que estos grupos anti-vacunas se ven beneficiados porque la mayoría, que no piensa como ellos, si se vacuna y en consecuencia, las posibilidades de contagio importado o de contraer la enfermedad, son mínimas", expresó el funcionario.

"Si bien el panorama es favorable y la nueva "moda" no ha tenido gran recepción. No hay que olvidar la importancia de la vacunación, para evitar que resurjan enfermedades que ya estaban erradicadas", concluyó.

En qué consiste la vacuna



La inmunización es una triple viral, es decir, es contra el sarampión, la rubeola y las paperas. Cerchiai explicó que es una vacuna vivo-atenuada, lo que implica que contiene los virus debilitados permitiendo que se repliquen en el cuerpo y generen una respuesta inmunológica.

Manifestó que los niños no se enfermarán pero entre el día 5 y el 10, pueden presentar algún efecto colateral. Las reacciones en el organismo pueden ser: cuadro febril, dolor de cabeza o un salpullido muy suave. Agregó que las erupciones sólo se dan en un 5 ó 10% de los inmunizados, pero si les pasa es normal.

El funcionario explicó que el sarampión es una enfermedad eliminada en Argentina y que está presente en algunos países de Europa, África e incluso en América del Sur. Por esta razón, los más vulnerables son los bebés que todavía no reciben su primera dosis. Cerchiai indicó que en caso de viajar con un menor de entre 6 meses y un año, a uno de estos lugares en donde la enfermedad no está eliminada, se le puede aplicar una dosis única que lo protegerá de un posible contagio.

"Es protección pero no asegura por completo que no pueda contraer el sarampión. Más allá de esto, la vacuna aplicada no se registra en el calendario de vacunación porque no logra efectividad hasta que es aplicada después de los 12 meses", dijo.

Calendario Nacional de Vacunación

Al año de vida se aplica la primera dosis, y a los 5, la segunda, que es una triple viral.

* Los menores de 5 años van a la inmunización extra.

* Los chicos mayores de 5 años ya deben tener las dos dosis de vacuna. En caso de no tenerlas, deben recurrir al Vacunatorio Central, en cualquier momento del año, más allá de la campaña. Será en forma gratuita, como toda inmunización establecida en el calendario.

* Los adultos también deben tener sus dos dosis de vacuna doble o triple viral. En el país ya se hicieron campañas de vacunación de adultos.

* Las personas mayores de 53 años no necesitan vacunarse porque ya cuentan con una protección natural. "Son considerados inmunes porque en algún momento de su vida han padecido la enfermedad", indicó Cerchiai.