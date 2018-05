Calculan que en junio comienzan los cortes en Costanera

Todavía no se nota, pero la tan esperada obra de renovación de la Costanera ya está en marcha. A mediados de abril comenzaron los análisis y estudios de suelo que, calculan, darán paso al comienzo de los trabajos visibles aproximadamente en un mes. Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) piden paciencia y prudencia a los conductores para cuando comiencen los cortes de calles.

Puntualmente, el 19 de abril empezaron los ensayos, apuntando sobre todo a la reforma de dos puentes grandes y a la construcción del nuevo que irá sobre el canal Cacique Guaymallén y conectará con la Rotonda del Avión, ya que llevan vigas importantes y para hacerlos es necesario tener esos estudios.

"Es toda la parte de organización, porque después tienen que entregar el cálculo, que de todas formas es parte de la obra. Creemos que en un mes más se va a empezar a ver que hay obras, pero los trabajos ya comenzaron y esto funciona con un cronograma de avance que se está respetando", explicó el administrador general de la DPV, Oscar Sandes.

Lo que todavía no está definido es por qué parte de la traza comenzará la obra, aunque la idea que tiene Vialidad es trabajar en los dos sectores y primero por la zona centro, pero no se establecieron las calles. En un par de semanas se dará a conocer el cronograma completo.

Una de las dudas que tienen en Vialidad es si, al igual que en la obra que están realizando en Costanera pero desde Brasil hacia el sur, conviene trabajar en el turno noche.

"Veremos cómo se desarrolla al comienzo y resolveremos si trabajamos de día o de noche. Lo importante es no generar situaciones traumáticas para los automovilistas, pero tampoco para los trabajadores", expresó Sandes.

Sin embargo, en lo que hizo especial énfasis el funcionario es en la toma de conciencia por parte de los conductores, sean los trabajos en turno vespertino o nocturno. "Pedimos que la gente se vaya concientizando. Si tienen que pasar sí o si por esa zona, por favor pasen a velocidades normales, salgan precavidos, 15 o 20 minutos antes y con paciencia", agregó el titular de Vialidad.

Además, pidieron que por la noche en lo posible no circulen por la Costanera y, si se puede evitar, de día tampoco pasen por allí. "No hay mucha alternativa, vamos a cortar una trocha y habrá congestión. Si salen con tiempo será mejor. Le vamos a cambiar la cara en serio a la Costanera, pero son 15 meses de trabajo, lo cual no es poco", dijo Sandes.

La obra que sí comenzó y se nota es la de Costanera, pero en el tramo que va desde calle Brasil hacia el sur. Allí se están cambiando totalmente los guardarrails antiguos por el sistema New Jersey, pero además se está modificando toda la instalación eléctrica que, según explicó Sandes, estaba vieja y colapsada. "Esa obra viene bien, con buen ritmo. Estamos trabajando principalmente de noche porque los conductores son un caso serio. Hay gente trabajando y pasan a más de 100 kilómetros por hora, son imprudentes, falta sentido común, solidaridad, educación vial. De noche es más tranquilo porque pasan menos autos, pero igual lo ideal sería que trataran de evitar circular por ahí", cerró Sandes.