Buscan que los chicos de primaria lean 20 minutos por día

Las jornadas que los docentes realizarán este miércoles en todas las escuelas de Nivel Inicial y Primario de la provincia tienen que ver con un objetivo que la actual gestión educativa quiere conseguir: inculcar en los niños y niñas el hábito de la lectura. La consigna es muy sencilla de enunciar, pero difícil de lograr: que los alumnos lean 20 minutos, media hora por día. Esto, porque la carencia principal que han detectado en los primeros años, que después repercute en el resto de la escolarización, es que los estudiantes no saben leer, no comprenden lo que leen y si lo hacen en voz alta, no logran que sea con fluidez.

Entonces, y a pesar de que el gobierno escolar es reacio a suspender el dictado de clases para la realización de encuentros de capacitación, hoy decidieron que los chicos se queden en la casa, y que los adultos reflexionen sobre cómo lograr que disfruten de la lectura.

Sobre esta temática habló el subsecretario de Educación, Gustavo Capone, quien se explayó sobre la disposición de la DGE.

"La idea es ponernos a pensar, reflexionar sobre los procesos de lectura en todos los niveles educativos", manifestó Capone. El mismo funcionario explicó que en cada uno de los operativos de evaluación que se han realizado a nivel nacional, se ha destacado esta carencia en todo el proceso de desarrollo de la comprensión.

Por esta razón, se ha dispuesto ordenar estrategias pertinentes a cada momento de la escolaridad de niños y niñas. "Es un proyecto ambicioso, lograr que los alumnos tengan 20 minutos de lectura a diario, y lo que buscamos es desarrollar habilidades de la lectura comprensiva, lograr la animación, la fluidez, desarrollar la imaginación y promover el hábito", destacó. Y agregó: "Sin hacerlo muy académico, pero todos los avances de las neurociencias aportan mucha luz sobre los beneficios de la lectura".

El subsecretario indicó que la idea es que la instrumentación se realice en toda la educación primaria y que sea un objetivo transversal a todas las materias. Esto, al menos, tiene que ocurrir 20 minutos por jornada escolar. No importa en qué asignatura: lo ideal sería que sucediera en todas y que los 20 minutos fuesen un piso, y no un objetivo final. "Lo que buscamos es desarrollar las habilidades comprensivas", remarcó Capone.

Hablar más, hablar mejor

Otro aspecto fundamental de estas jornadas, es que la expresión oral de los alumnos sea más rica y con mayor fluidez en el discurso. "El objetivo más ambicioso que nos hemos propuesto es la articulación entre el nivel inicial y la escuela primaria. Para eso tenemos varios puentes que nos ayudan, uno de ellos es el proceso de alfabetización", expresó el funcionario. Y es que es en esa instancia en la que, entre otros cambios cualitativos, los chicos adquieren vocabulario.

Consultado acerca de las pocas palabras que los chicos disponen para comunicarse, Capone asintió y explicó que a partir del año pasado se han tenido en cuenta estas dificultades y se les ha exigido a las escuelas la presentación de un proyecto institucional de lectura. "Cada escuela debía elaborar el plan, realizar un banco de libros y sugerencias. Nosotros queremos que se incentive la lectura de autores regionales y locales, de distintos géneros y lenguajes literarios", dijo.

Otro punto es que se fomente la lectura en voz alta, para obtener mejoras en la comprensión, pero además, para que los alumnos aprendan a expresarse verbalmente y lo hagan de manera correcta. "Es muy importante estimular la expresión oral", sostuvo.

Tácticas

En cuanto a las estrategias que se van a aplicar en las escuelas y quien va a impartir este conocimiento, Capone afirmó que desde hace tiempo se está capacitando a los directivos y a los supervisores para que desplieguen estos conocimientos durante las jornadas. "Gran parte del desarrollo de estrategias para la comprensión logra establecer redes entre los estudiantes, y entre estos y su entorno", agregó.

Acerca de las estrategias, enumeró algunas que se quieren poner en práctica: "Queremos lograr la animación y promoción de la lectura, generación de revistas, periódicos, la importancia de las paredes como transmisión de mensajes; son todos recursos que podemos ir accionando para lograr los resultados esperados".

Antes de finalizar, el funcionario explicó que otra de las áreas con las que se pretende trabajar es con la de idioma extranjero (inglés), puesto que se pueden combinar actividades y también incentivar el aprendizaje de esa asignatura.