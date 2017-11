"Tenemos que avanzar en reformas en donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no sólo hablo de la política", lanzó el presidente Mauricio Macri . La "convocatoria" reformista que sonó a obligatoria tenía como destinatarios a empresarios, sindicalistas y representantes de los tres poderes del Estado, fundamentalmente a los que integran el Poder Judicial.

Si bien los cambios que resaltó el presidente podrían englobarse en tres ejes: tributario, laboral y previsional, las posibles modificaciones en el primero de ellos que impliquen "ceder" es lo que más le preocupa al empresariado ligado a la vitivinicultura.

Es que si bien el presidente resaltó: "Vamos a presentar una propuesta de reforma tributaria con la mira puesta en la equidad y el largo plazo" y no dio mayores detalles de lo que se anunciará este miércoles, por estos lares crece el rumor de un aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas, entre ellas el vino, y que llegaría a su fin la excepción impositiva de la que gozaban los espumantes. En este tren también se aumentaría el impuesto interno que pagan las bebidas gaseosas, que crecería de 8% a 20%, según las mismas especulaciones. Sería un golpe duro para una industria que es uno de los fuertes de Mendoza.

"Por ahora es un rumor, no lo tenemos confirmado. De igual manera no creemos que el impacto fuese igual que lo que se dice que impactará en las gaseosas o cervezas, porque no es lo mismo lo que derraman económicamente una industria y la otra. La industria del vino emplea a mucha gente en la producción y además tiene impacto en otros sectores de la economía como es el turismo", se esperanzó el ministro de Gobierno de Mendoza, Dalmiro Garay, quien participó en el discurso junto con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo , y sus pares de Economía, Martín Kerchner, y de Hacienda, Lisandro Nieri.