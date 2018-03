BID: la prensa extranjera destacó la atención y la buena conectividad

En un encuentro de características internacionales como la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo nada puede fallar para los encargados de la organización. Los periodistas de otros países que llegaron a Mendoza para cubrir la cumbre destacaron que tuvieron todo lo necesario para poder trabajar cómodos.





Martín Fernández, corresponsal de la agencia española EFE, dijo que la cumbre estuvo muy bien pero que lo que más le gustó de la provincia fueron la carne y el vino.





"Fuimos a Los Toneles y hubo una cantidad de carne desmesurada, era una barbaridad el asado que tenían. He estado en otras cumbres y me parece que ésta ha estado bien, que ha sido ágil, las distancias cortas, la verdad es que todo perfecto y para los periodistas nos lo ponen fácil, no hay grandes obstáculos más allá de que algunos de los funcionarios no quieren hablar mucho, pero eso es lo habitual", comentó.





Duglas Balbín, periodista del Noticiero Económico Antioqueño (Medellín, Colombia), contó que llegó el miércoles de la semana pasada y que se queda hasta el próximo miércoles. "La intención es tratar de ir a una bodega o un viñedo. Me gusta mucho que es una ciudad muy verde y me llama mucho la atención porque vengo de una ciudad donde hay mucho verde que es Medellín, pero esto es muy distinto y destaco que a pesar de las condiciones climáticas hay mucho verde", contó el colombiano.





Dijo también que le llamó la atención que es "una ciudad muy bien trazada. "Hay cosas que saltan a la vista y ves a la gente en la calle tomando algo y eso es agradable. La intención es disfrutar hoy y mañana y quedar antojado para volver otro día aquí", comentó. También resaltó que se movió en taxis y que no sufrió ningún abuso en los precios de ese transporte. "Cobran lo justo y además te entregan el ticket", dijo.





En este sentido, el corresponsal de EFE acotó que "los taxistas tienen conversación agradable, de fútbol, de política, van saltando de tema y en España también pasa. Nos hemos sentido totalmente cómodos y fue muy agradable el clima, la sala de prensa con todo, uno necesita conectividad y comodidad y aquí lo hemos tenido, así que nos vamos muy satisfechos", coincidieron.





Pablo Bachelet, coordinador del área prensa del BID, contó un poco de la interna de la organización de comunicación de un evento de esta magnitud. "Vine en noviembre del año pasado a Mendoza y gente del equipo de relaciones externas ha hecho en total otras tres misiones tanto para ver los temas de prensa como la parte audiovisual. Inmediatamente termina esto nosotros vemos qué funcionó, qué no, dónde podemos mejorar, y a partir de junio ya se empieza a trabajar para la próxima cumbre, que será en China. Entre octubre y noviembre empezamos a ver cuál es la agenda y comienzan los viajes", explicó el encargado de la prensa oficial.





También resaltó la buena conectividad a internet que se ofreció. "Estamos muy conformes con todo, el apoyo logístico ha sido excelente. La conectividad es clave. Si los sánguches y el café están muy bien y muy ricos, excelente. Pero si no puedes mandar por internet un archivo grande, entonces se complica todo", aseguró.