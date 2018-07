Battagion: "Al partido demócrata hay que refundarlo"

Muy cerca del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y lejos de la linea dirigente de su propio partido, Richard Battagion (ex presidente del PD y actual titular de Aguas Mendocinas) expresó su desacuerdo con la postura cerrada del presidente del PD, Marcos Niven

"Yo me he reunido con él y estamos de acuerdo con unir nuevamente al partido, pero le manifesté que no hay proyecto más concreto en la actualidad de pertenencia a Cambia Mendoza que restablecer el diálogo con el gobernador", dijo Battagion.