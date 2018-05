Bananas, palta, remedios y electrónica aumentarán

Aumenta el dólar y todo sube. Esa pareciera ser la primera certeza de los argentinos ante el alza de esta moneda. La deducción no es caprichosa. Si el dólar cotiza más alto, los productos importados cuestan más, por ende, y hay incrementos en la mayoría de los rubros, alentados por la variable "combustible", que está sujeta a lo que cuesta afuera un barril de petróleo.

La certeza es reafirmada por los economistas, más allá de que el dólar bajara ayer casi un peso, que advierten de que habrá un impacto en los precios de los productos tanto de consumo básico como de necesidad, y asociados a servicios y entretenimientos.

Entre ellos, como coletazos a corto plazo, habría subas en los medicamentos; en algunos alimentos, entre los que destacan la banana, la palta y la carne porcina, por ser de los que más se importaron durante 2017, además de otros de la canasta básica que ya han percibido cruentos aumentos en los últimos 20 días.

También la luz roja se enciende para la compra de motocicletas y vehículos con insumos importados, para la electrónica y algunos electrodomésticos, y también con la indumentaria y el calzado.

"Los primeros precios que van a saltar van a ser los de los productos importados, porque el cambio ya está alto y el precio está atado al dólar directamente. En los alimentos quizás ahora no impacte de lleno en los de la canasta básica, que no incluiría importados, pero para aquellos que están acostumbrados a consumirlos sí habrá incrementos", expresó el economista Pablo Salvador, aclarando que el principal cimbronazo del alza del dólar se da en los combustibles, que repercute en el precio del transporte y el flete para que lleguen a la provincia.

Que, por eso, en el general de los alimentos las subas de precios serán graduales considerando el congelamiento del valor de las naftas y el gasoil hasta el 1 de julio.

Entre los consumidores de alimentos importados, sin embargo, se verán más afectados los que estén acostumbrados a comprar bananas o paltas. Las primeras, traídas sobre todo de Ecuador, están entre lo que más importó Argentina el año pasado. La palta, en cambio, no está en el top 20 de importaciones, pero sí es consumida mucho en la provincia, por la cercanía con Chile, que es uno de los mayores productores. También hay alimentos enlatados que se importan, como el atún, que sufriría un incremento en lo inmediato.

Otro de los aumentos que afectarían ahora al bolsillo del consumidor será el de los remedios. Los medicamentos lideran el índice de productos importados en 2017, sacándole una amplia ventaja al resto de los bienes de consumo. Hubo compras por U$S867 millones para venta por menor.

Sin embargo, desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza afirmaron que hasta ayer no se habían percibido alzas considerables. "El panorama es totalmente incierto porque todavía no hubo una movida en el precio de los medicamentos, sólo un ajuste normal en una línea determinada de medicamentos. No hemos visto aún un traslado de aumentos preocupante", expresó Luis Salvi, su titular, aclarando que esa es la situación momentánea con respecto a los ambulatorios.

Es que gran parte de lo que se importa para este rubro en Argentina son productos oncológicos o para tratamientos que son brindados por mutuales y llegan directamente a ellas, sin pasar por las farmacias.

Por otra parte, otro de los productos que serían más caros a partir de los próximos días serían las motocicletas y algunos automóviles. También algunas líneas de zapatos y de indumentaria que se importan.

Con respecto al promedio de los futuros incrementos, Salvador explicó que el porcentaje de suba en el valor de cambio no se da en las mismas proporciones para todos los rubros y que también depende del comportamiento del dólar, de ahora en más. "Si queda fijo, como está ahora, el impacto deberíamos sentirse sólo en mayo y en junio. Si sigue subiendo vamos a sentir el impacto en los meses sucesivos también", amplió el economista.