Bajaron las multas 30% con relación a enero de 2017

Este año se confeccionaron 7.300 actas de infracción de tránsito, 30% menos que el mismo periodo del año pasado, que registró hasta el 22 de enero 11.000.



Una mayor concientización de la gente y el tiempo de adecuación a la nueva Ley de Tránsito que se les está dando a los usuarios de vehículos, motos y bicicletas son las razones de una menor cantidad de usuarios multados. Así lo afirmó el comisario Sergio Yanzón, jefe de Policía Vial, que además aclaró que los operativos se están realizando como siempre en estas fechas y negó que la menor cantidad de multas sea por falta de controles.



"No hemos cambiado la modalidad de trabajo, lo que sucede es que hay distintas normas que han sido modificadas y estamos en un periodo de adecuación y educación con el fin de que la gente vaya conociendo las nuevas normativas", dijo.



Explicó que están apuntando mucho a que los ciclistas tomen conciencia de que deben colocarse el casco, como dice la nueva norma, además de llevar una luz roja atrás y una blanca adelante.



La falta del uso de cinturón de seguridad marcha a la cabeza de las infracciones detectadas en lo que va del año. "Antes de la ley estaba considerada una falta leve pero ahora pasó a ser grave, por eso la multa es de $9.500. Le sigue la falta de luces bajas encendidas, considerada grave, que se multa con $6.600, y manejar y hablando por el celular es la tercera falta que detectamos", explicó Yanzón, y destacó que esta última es considerada gravísima y el infractor debe pagar $9.500.



En la lista le siguen faltas como no usar el casco cuando se conduce una moto; las intoxicaciones alcohólicas están en quinto lugar.



Algunos cambios

El referente de tránsito vial destacó el cambio que aporta la nueva ley, sobre todo la consideración que hace sobre algunas faltas como por ejemplo estacionar en lugares prohibidos, que antes era una falta leve y ahora es considerada grave. Y las consideradas graves, como por ejemplo cruzar un semáforo en rojo o cruzar con doble marca amarilla ahora es gravísima.



"En realidad la gente sabe que es una infracción, por eso en esto no damos tiempos de adaptación ya que se sabe que no se puede, y el que lo hace es por imprudencia no porque no lo sepa", comentó Yanzón.



El peso de la ley recae con más fuerza cuando una persona comete varias infracciones al mismo tiempo. Estos casos se consideran gravísimos y la multa es de $14.200.



Sobre ese monto, el usuario puede optar por pagar con descuento y le queda en $8.500 o presentar un descargo y las autoridades evaluarán la posibilidad de hacer una quita de ese monto, o bien optar por un plan de pago y está la alternativa de que incluso puede ser sobreseído según los argumentos que presente.