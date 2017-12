Bajará la temperatura y habrá lluvias el último día del año

Si usted no aprovechó en la Nochebuena para disfrutar del aire libre, entonces habrá perdido la oportunidad de pasar una de las fiestas afuera, porque los pronósticos indican que el último día del año lloverá en Mendoza. Sin embargo, todavía no es certero si esas tormentas serán durante el día o en la noche, pero, como dice el dicho, mejor prevenir que curar.



"¡Va a llover el 31!", afirma el investigador del Ianigla y meteorólogo Juan Rivera, aunque aclara, como siempre, que no se puede hablar de certezas absolutas. La duda, que será salvada en los próximos días, es si las precipitaciones serán durante el día y continuarán en la noche. "Los pronósticos dependen mucho de las condiciones iniciales, y eso hace que al final se obtengan varios resultados posibles, con más incertidumbre mientras más extenso en el tiempo sea el plazo del pronóstico", explicó el investigador.



De acuerdo con la perspectiva semanal publicada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el sábado 30 y el domingo 31 en Mendoza –y otros sectores del centro del país– los valores de precipitación acumulada podrían estar entre 50mm y 70mm, pudiendo ser superados de forma puntual. El promedio de lluvias para diciembre en la provincia es de 28mm, lo cual ya fue superado ampliamente este mes.

"Las tormentas en esta época del año son convectivas, asociadas al intenso calor y al ingreso de humedad desde el noreste. Dos factores que potencian la ocurrencia de este fenómeno son el relieve y las perturbaciones atmosféricas de onda corta", afirmó el especialista.



Para el domingo, además de las posibles precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico de Contingencias Climáticas habrá un marcado descenso de la temperatura producto del ingreso de un frente frío el sábado. La máxima no superará los 28° y la mínima rondará los 19°, así que habrá que apartar un saquito para el brindis por el Año Nuevo.



Los últimos días del año incluirán también temperaturas muy altas. Federico Norte dijo en radio Nihuil que para hoy la máxima estaría entre los 35° y 38° con mínimas muy altas también de alrededor de 21° a 25°. Pero mañana será el día más caluroso, cuando la máxima alcance los 39° aunque sin tormentas.



Se va El Niño, ¿llega La Niña?

De acuerdo con el pronóstico trimestral del SMN, la región comenzará el 2018 con temperaturas superiores a lo normal, aunque las precipitaciones esperadas estarán dentro de los parámetros para la época.



El fenómeno climático de El Niño continúa en una fase neutral y se mantiene el enfriamiento del océano Pacífico, si bien no es suficiente para definir una fase fría, conocida como La Niña. "Por otro lado la atmósfera ya muestra una respuesta a dicho enfriamiento y se espera que se mantenga el enfriamiento con el 73% de chances a que se desarrolle una fase fría", explican desde el SMN.

Esto implica para la región que se mantengan condiciones climáticas consideradas normales.