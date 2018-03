AYSAM trabaja contra reloj en la calle San Martín

Las obras en avenida San Martín de Las Heras, demoradas ya más de un año respecto de su fecha de entrega inicial, están próximas a concluirse. Desde la Comuna informaron que el plazo final es el 31 de marzo y a pesar de que se hicieron nuevos cortes en zonas ya habilitadas, afirman que las obras estarán listas antes de esa fecha.





En ese sentido y a raíz de la nota publicada por Diario UNO el domingo 4 de marzo, el presidente del directorio de Aguas Mendocinas (AYSAM), Richard Battagion, aclaró que esos nuevos cortes si bien son para reparaciones en las redes de agua, no son responsabilidad del organismo que él preside, sino que fueron solicitados por el Municipio y la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), que son quienes están realizando la obra general.





"La aclaración nuestra es que esta es una obra que no nos pertenece, no la licitamos nosotros, es de la UFI, no obstante estamos presentes colaborando para solucionar algunos inconvenientes que se han producido ahí y esperamos que en un lapso de 15 a 30 días tenerlo resuelto", expresó Battagion.





Y agregó: "Se han presentado dificultades porque es una zona compleja, donde hay servicios de mucha antigüedad y remplazarlos no es simple. Hay una serie de problemas que configuraron el alargamiento de la obra y estamos interviniendo sin que sea una obligación pero sí por un compromiso de ayudar a la Municipalidad para que recobre la circulación esa vía que es fundamental" para la comunicación del departamento con Capital.





De esta manera, si se respetan los plazos previstos y anunciados tanto por la Comuna de Las Heras como por AYSAM, para abril la calle San Martín debería quedar lista y habilitada totalmente al tránsito, algo muy esperado también por los comerciantes de la zona.