Auditarán las licencias que se toman jueces y fiscales de Justicia

Se presentó en la Cámara de Diputados de Mendoza un proyecto de resolución para solicitar informes al Poder Judicial y que se indique las licencias que toman los fiscales, jueces y funcionarios. La Corte, si bien no ha recibido el pedido, ya confirmó que proporcionará los datos requeridos.





El proyecto, de autoría de Pablo Priore, presidente del bloque del PRO, fue aprobado por unanimidad en la sesión del miércoles y la Corte tiene 10 días hábiles para contestarlo, contados una vez que ingrese por mesa de entradas del Poder Judicial.





"El ciudadano tiene derecho a saber quiénes toman licencia, cuántas y por qué. Es un derecho a la información. En Diputados tenemos que pedir autorización y explicar por qué y eso debe ser así con todos", dijo a Diario UNO el diputado Priore, al ser consultado sobre los argumentos que lo impulsaron a solicitar la medida.





El pedido de informes fue dirigido al director de Recursos Humanos del Poder Judicial de Mendoza, a fin de que exhiban sobre licencias y en esto se debe a que "los ministros, camaristas y jueces son funcionarios públicos, esta Cámara de Diputados tiene la obligación de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los mismos y de empleados públicos".





También se agregó: "Este pedido de informes es una reiteración del presentado el año pasado en noviembre, el cual no fue respondido por la Corte Suprema de Justicia".





Sin embargo, sobre este pedido no contestado, este diario pudo confirmar que en la Corte no hay registro del ingreso del mismo. Durante la tarde se pudo saber que esa solicitud no le correspondía responderla a la Corte, sino al Ministerio Público Fiscal, ya que en él se solicitaban solo los nombres y los motivos de los funcionarios de ese organismo que hubieran tomado licencia.





Una fuente oficial de la Corte confirmó que la solicitud de Diputados "no ingresó todavía a la Dirección de Recursos Humanos" y se agregó: "No obstante ello, apenas se reciba se informarán las licencias correspondientes".





Reunir esos datos llevará un tiempo, ya que hay más de 350 funcionarios, pero se estimaba que posiblemente estén antes de que se cumplan los 10 días hábiles que se establecen.





El beneficio está contemplado dentro de la ley 5.811 del Régimen de Licencias, que rige por igual para trabajadores como para funcionarios, pero con una notoria salvedad: los empleados pueden pedir 6 licencias anuales, mientras que los funcionarios tienen hasta 15.





Además, desde el Poder Judicial, rechazaron que las licencias de los funcionarios no sean públicas. "Cualquiera puede hacer la consulta. Las prolongadas, incluso, están publicadas en el Digesto Administrativo", dijeron.





También aclararon: "Las licencias no están publicadas en la página del Poder Judicial, pero tampoco lo están las licencias en las páginas de los otros poderes".





El diputado Priore sostuvo: "Más allá de controlar cuánto y por qué pide licencia un juez, también es bueno saber si hay licencias que se piden para especializarse, porque eso garantiza que el magistrado puede ejercer su cargo con eficiencia e idoneidad".





Las réplicas tras el terremoto de "la fiscal viajera"

El pedido de informes es secuela del caso Anabel Orozco , la fiscal correccional que fue destituida a fines de octubre después que se comprobara que pidió licencia por enfermedad y se fue de vacaciones a Brasil.

fiscal viajera anabel orozco 01.jpg Anabel Orozco. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO

La funcionaria judicial había presentado ante las autoridades judiciales , a comienzos de noviembre del 2016, un certificado médico por una lumbalgia, al tiempo que en su perfil de Facebook subía fotos de un viaje a Brasil con amigas y luego en San Luis, participando de un torneo de bridge. La "fiscal viajera" fue destituida de su cargo por "desorden de conducta".