Audios revelan la mala relación de Norma Carleti y su ex esposo

"Mira... yo creo que él es un psicópata sinceramente, porque cuando uno analiza, yo que analizo esto ¿cómo puede ser que mi casa, que yo construí, ahora esté en esa situación que ni yo puedo ir? Cuando miro para atrás y veo cómo lo armó. La hizo poner sede social de Las Lomas, todo premeditado y todo re contra calculado. El me propuso volver por conveniencia...", se puede oír en uno de los audios de WhatsApp –a los que Diario UNO accedió en exclusiva– que Norma Carleti le envió a un familiar el 4 de febrero pasado y que ahora es parte del expediente en el que se pretende aclarar quién fue el autor intelectual de su asesinato.





La persona a la que alude Carleti en el audio es su ex esposo Leonardo Hisa, de quien pretendía divorciarse ese mismo lunes en que fue salvajemente asesinada de 52 puñaladas en su casa de Tunuyán. De hecho, los abogados Sabina Barrera y Horacio Sánchez que la representaban iban a presentar ese día también una denuncia por violencia de género económica y psicológica en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y otra por fraude societario en la Fiscalía de Delitos Económicos. Ellos también sumaron sus declaraciones en la investigación del crimen de Norma.





En los audios, que se adosaron a la causa como pruebas de la mala relación que Norma Carleti mantenía desde hacía tiempo con su ex esposo, también se puede vislumbrar el concepto que ella tenía de él: "Él no quiere a nadie, él se quiere a él mismo, no es que yo le importo, ni nada le importa. Está preocupado porque se le acaba la manipulación que ha tenido conmigo y ve que se le está haciendo la noche, en parte no? Pero eso de que él quiera estar conmigo, no... A él solamente le importa él y lo que le conviene. Porque imaginate que tenés que tener estómago para estar con una persona y mientras tanto hacerle la trastada por atrás".





Además de los audios, la fiscalía que encabeza el fiscal Adrián Frick también secuestró dos celulares de Carleti buscando conocer con quién se comunicó y en que términos en sus últimos días de vida.

"En la causa se sumaron esos audios y el testimonio de varios familiares, entre ellos el de su hermana Rosana (ver página 6) que confirma la mala relación que mantenía Carleti con su ex esposo y de hecho Norma le había pedido que le buscase una casa en Mendoza porque por temor no quería quedarse en Tunuyán. Es más: ese domingo previo a su muerte, Norma estaba con su madre en la casa familiar y ella le pidió que no se fuera a su casa. Le dijo: 'No te quedés sola, tengo miedo de que te maten'. Cuatro horas más tarde la asesinaron", contó uno de los abogados de la familia, Víctor Ábalos.





En el expediente que sigue la investigación del crimen ya se acumulan varias testimoniales de personas allegadas a la víctima y otras cercanas a su ex esposo Leonardo Hisa.





Entre estas últimas está la del padre de dos de los imputados, quien es empleado de la firma Las Lomas, que compartían Carleti e Hisa.





En su declaración el hombre habría dicho que la madrugada del lunes cuando fue asesinada la empresaria recibió una llamada entre las 4 y las 4.30 de un escribano familiar de Hisa, pero que recién supo del crimen cerca de las 6 cuando el mismo Hisa fue a buscarlo para que fuese a limpiar el mausoleo que su familia tiene en el cementerio de Tunuyán, presumiblemente con intenciones de llevar a allí el cuerpo de su ex esposa.





Sin embargo, el citado escribano, que es además legislador de Cambiemos, declaró y admitió que había llamado al empleado de Hisa cerca de las 4.30 para pedirle que fuese a consolar al viudo y que obviamente lo anotició del crimen. A los pesquisas le llamó la atención esta declaración porque, de ser así, revelaría el nivel de amistad que habrían tenido el empleado y su empleador.





¿Quién tenía un motivo para matar a Carleti?

Luego de que el crimen de la empresaria tunuyanina quedara caratulado como homicidio agravado por ensañamiento y se descartase toda posibilidad de que la hubiesen matado en medio de un robo, la primera duda que aparece en el horizonte de los investigadores es quién tenía un móvil como para asesinar con tanta saña a Carleti.





"Se habló de un crimen por venganza por un supuesto pago atrasado de Norma hacia uno de los imputados, pero sería impensable que alguien fuese a matar así a una mujer por una deuda. Ellos no tenían un motivo para hacerlo. Y si los imputados son los autores materiales y no tenían motivos, estamos ante un homicidio por encargo y habría que preguntarse quién tendría un motivo, o quién se beneficiaría con su muerte. Todos los caminos conducen a su ex esposo", remarcó Ábalos.





Heredero forzoso

Dado que Norma Carleti nunca llegó a presentar la demanda de divorcio, hasta su muerte estaba legalmente casada con Leonardo Hisa y por tanto él y sus tres hijos son sus "herederos forzosos" según los define el Código Civil, que establece que de los bienes que tuviesen en común, a Hisa le correspondería el 50% y la otra mitad se repartiría entre los hijos y que los bienes propios de Norma se repartirían en iguales proporciones.





Los mensajes

Mensajes enviados el 4 de febrero de 2018





"Yo creo que él es un psicópata sinceramente, porque yo que analizo esto ¿cómo puede ser que mi casa, que yo construí, ahora está en esta situación que ni yo puedo ir? Cuando miro para atrás y veo cómo lo armó. La hizo poner sede social de Las Lomas, todo premeditado y todo re contra calculado. Él me propuso volver por conveniencia".





"Él no quiere a nadie, él se quiere a él mismo, no es que yo le importo, ni nada le importa. Está preocupado porque se le acaba la manipulación que ha tenido conmigo y ve que se le está haciendo la noche, en parte no? Pero eso de que el quiera estar conmigo no... A él solamente le importa él y lo que le conviene".





Tres autores y un instigador Después de que la causa se caratulara como homicidio agravado por ensañamiento los querellantes sostienen que los imputados actuaron bajo las órdenes de alguien que les encargó el crimen.

Miedo. La noche previa al crimen Norma estaba con su madre, quien le pidió que no se fuera a su casa: "Tengo miedo de que te maten", le dijo según declaró Rosana Carleti en la causa.

Contradicciones. Un empleado de Hisa y padre de dos de los imputados y un escribano que es legislador se contradicen en sus declaraciones sobre comunicaciones que mantuvieron esa madrugada.

































Llamativas contradicciones