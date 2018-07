Atentos a la inflación: los gremios esperan la cláusula gatillo

Todos los gremios estatales observan lo que puede suceder este martes con mucha atención. A todos ellos, excepto a Ampros, se les dio un 15,7% de aumento y este martes, cuando la DEIE anuncie la inflación de junio en Mendoza, se disparará la cláusula gatillo al pasar ese porcentaje.

Según explicaron desde el Gobierno, el acuerdo con los gremios consiste en que esta cláusula se active automáticamente al superar el porcentaje de incremento acordado. En eso coinciden también los gremios

"No es renegociar, es que se aplique aparte del aumento y sumando al aumento, los porcentajes de inflación que haya desde este mes en adelante", manifestó Roberto Macho a Radio Nihuil.

Claudio Díaz, de Vialidad, también explicó que en su gremio el aumento es inmediato. Misma situación se vive en Judiciales, aunque en este caso, el aumento se mide por la inflación que mide el Indec.

Los dos gremios que viven otra situación son Ampros, cuyo aumento está directamente atado a la inflación mes por mes y el Sute, que tuvo un incremento dado por decreto, luego de que no se llegara a un acuerdo y no se le incluyó cláusula gatillo, aunque el mismo gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que se les dará una suba, aunque no se han dado más detalles.

Este martes la DEIE y el Indec darán a conocer los índices de la inflación de junio. A nivel nacional, las mediciones privadas hablan de un 4 por ciento, mientras que en Mendoza, el porcentaje se ubicaría por el mismo número.