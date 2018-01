Atentos automovilistas: cambios de sentido y rampas en Acceso Sur

acceso sur.jpg

Las dos nuevas rampas que permitirán a los automovilistas salir o ingresar al Acceso Sur a la altura del puente de calle Lamadrid, en Dorrego, Guaymallén, están operativas desde hoy. Su habilitación definitiva trae cambios viales en el sentido de circulación de las laterales del acceso, que serán desde ahora mano única: la calle Paso de los Patos (lateral Oeste) tendrá sentido de circulación norte-sur y la calle Uspallata (lateral Este) será de sur a norte.Así lo informó ayer la Dirección de Seguridad Vial de la Municipalidad de Guaymallén.Su titular, Jorge Reinoso, explicó a Diario UNO que "a partir de mañana a las 8 (por hoy) se habilitarán las dos rampas de ingreso y egreso a la ruta 40 (Acceso Sur) con la presencia de preventores viales de la Comuna para que los conductores estén advertidos de que se pueden utilizar y por dónde pueden circular".Reinoso precisó que "las laterales quedarán con mano única, eliminándose en ambas la doble circulación que existía hasta ahora en todos o algunos de sus tramos".Detalló que "quienes quieran ir por ejemplo al mall La Barraca desde calle Lamadrid no lo podrán hacer más por Uspallata como hasta ahora sino que tendrán que ingresar por calle Las Cañas".Afirmó que "además de los preventores se ha puesto toda la cartelería vial nueva para que no haya confusión para los conductores".La habilitación de la obra será un bálsamo para esa zona de Dorrego que no tenía conexión al Acceso Sur en el puente de Adolfo Calle y en Lamadrid solo una rampa de salida hacia el sur. Ahora habrá conexión vial para salir a Dorrego o entrar al Acceso Sur rumbo al microcentro.