Así se presenta el joven que crea gratis manos ortopédicas

En su perfil de Instagram, Joaquín Vergara no sólo elige contar que vive en General Alvear , que tiene 18 años y que va a la Escuela de Agricultura, de la Universidad Nacional de Cuyo , sino que se describe como un amante de la electrónica y como un "inventor". Si hoy tuviera que actualizar esos datos, se merecería sin dudas agregar la palabra "solidario".





Es que este joven, que cursa el sexto año en el Nivel Secundario, hace dos días publicó un video en las redes sociales que se viralizó y fue celebrado hasta por famosos.





En él se grabó mostrando sus impresoras 3D y una mano ortopédica que creó, ofreciéndose para hacerlas gratis y pidiendo sólo que compartieran la publicación para que se enteren quiénes más lo necesitan y lo contacten.





La actitud, dijo el alvearense, nació de la necesidad de encontrar gente de su departamento que necesitara estas prótesis, porque él ya había creado una para un chico de Ciudad, pero quería llevarle la posibilidad a la gente del Sur de Mendoza

Lo que el joven nunca se imaginó fue que eso "explotaría", como describió la repercusión que tuvo. Hasta ayer su video en Twitter había sido reproducido más de 1.200.000 veces, le llegaron más de 1.000 mensajes entre solicitudes y felicitaciones, y hasta figuras reconocidas lo compartieron en sus perfiles.





Según relató Joaquín a Diario UNO, todo empezó el año pasado, cuando adquirió las impresoras 3D. "Empiezo a navegar en internet y me doy cuenta de que había una comunidad maker, que son los que ponen sus impresoras a disposición para hacer prótesis. Entonces me dije 'por qué no puedo hacerlo yo'. Me puse en contacto con Franco Mazzocca y él me ayudó muchísimo, me pasó diseños y como que me condujo a empezar con esto", contó Vergara, mencionando a uno de sus referentes en Mendoza y quien, además, lo llevó a que creara la primera prótesis de manos para una persona que la necesitaba.





Que no todos pueden usarlas, que hay que estudiar cada caso puntualmente para ver qué crear, con qué materiales y para qué uso son algunas de las particularidades en las que se instruyó todos estos meses para poder animarse a ofrecer más, y gratuitamente.





Ahora, gracias a la demanda que ha tenido en apenas 48 horas eligió empezar a estudiar 4 nuevos casos. También, pidió paciencia porque no ha podido responder todos los mensajes, pero sí se encargó de activar una suerte de red para poner en contacto a las personas que le han ido pidiendo con gente que hace lo mismo en lugares más cercanos a los del solicitado.





"Lo que quiero es trabajar con casos específicos, terminarlos y de ahí empezar a trabajar más, porque me interesa hacer cosas concretas, no generar falsas expectativas de que voy a hacer 1.000 prótesis si en realidad no voy a poder, porque no tengo el equipamiento. La idea es seguir haciendo y progresando", comentó el estudiante de secundaria que ya aspira el año próximo a estudiar Ingeniería Mecatrónica en la UNCuyo.





Es que la robótica, la programación y la electrónica asegura que le gustaron desde siempre. "Siempre fui muy inventor, siempre me gustaba desarmar y armas las cosas, ya a los 17 empecé más con el tema de programación de robots", expresó quien no sólo toma esto como un hobby, sino que su pasión lo llevó a obtener logros académicos.





En 2017 participó en Brasil de la Mostratec, que es un certamen internacional en el que se exponen proyectos de investigación en ciencia y tecnología en diversas áreas del conocimiento humano. Allí obtuvo, junto con un compañero, el tercer premio gracias al proyecto "Robot didáctico para iniciarse en programación", entre unos 900 postulantes.





Más allá de su objetivo más próximo, gracias al cual se hizo famoso por estos días, Joaquín ya piensa en un futuro como profesional. "Mi idea siempre fue estudiar, trabajar un poco, juntar dinero y encarar un emprendimiento relacionado con esto, que sea mío, con ganas y bien firme", cuenta entusiasmado a pesar de que, por ahora, quiere ir comprometiéndose con lo que puede ir logrando. De forma humilde, además, destaca que lo que ha ido consiguiendo ha sido gracias al apoyo de sus padres, Horacio y Patricia, de sus hermanos, Lourdes y Facundo, y también de su novia, Agustina.