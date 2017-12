Así funcionará el transporte público durante las fiestas

El servicio urbano, el Metrotranvía y de media y larga distancia funcionarán el domingo 24 y 31 con frecuencias de un día sábado, hasta las 21.30, dependiendo del recorrido que realiza cada línea. En tanto, el 25 y 1 de enero los colectivos estarán prestando el servicio con las frecuencias habituales de un domingo.





Ante la reducción del servicio de transporte público , desde la Secretaría de Servicios Públicos recomendaron salir con antelación de los hogares para llegar a horario a destino. Lo mismo sucede con el servicio de taxi y remís, ya que en esas fechas suelen colapsar las líneas de las empresas.





Estos consejos permitirán que los usuarios no opten por servicios ilegales, ya que, por el apuro. estos vehículos están a la orden del día. Es importante saber que estos coches no cuentan con seguro ante un eventual accidente, y lo más importante es que no están habilitados para este fin por la Dirección de Transporte.