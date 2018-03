Aseguraron que no hay espíritu de ruptura en el oficialismo

En medio de la interna del Partido Demócrata –en los próximos días se dirimirá administrativamente o a través de la Justicia– los integrantes de distintos partidos del frente Cambia Mendoza ratificaron su postura de que la alianza electoral que arrasó con los votos en las elecciones del 2015 permanezca unida. Tanto los radicales como en el Frente Renovador y el PD dijeron que no está en el espíritu de ninguno de estos espacios políticos que CM se divida.



Sin embargo, hicieron notar que lo que suceda en las próximas horas con las listas internas de los Gansos es un dato importante para determinar el camino a seguir.



Acerca del tema también opinó Marcos Niven, quien aseguró: "No hemos dicho que nos iremos del frente Cambia Mendoza. Sólo que en algunos temas hay que realizar consultas previas con todos los partidos, que no se hicieron".



El cacique municipal de Las Heras, Daniel Orozco, aseguró que "sabemos de los chisporroteos a nivel provincial, pero el frente va a seguir. No se ha formado sólo por una cuestión electoral. No está en la intención del Gobierno romperlo".



Miguel Ronco, jefe comunal de Rivadavia, departamento que se quedó con el cetro vendimial 2018, expresó: "Todos estos movimientos políticos siempre ocurren, pero Cambia Mendoza está muy firme. No se va a desarmar. Puede haber algunos altercados, posicionamiento de cargos, pero no más que eso".



Tadeo García Zalazar (intendente de Godoy Cruz) y Juan Carlos Jaliff (presidente provisional del Senado) fueron un poco más cautos para expresarse. En el caso de Jaliff, dijo que "aspiramos a seguir en un frente con los mismos componentes que tenía hasta ahora. El PD deberá asumir sus diferencias internas. Primero hay que esperar a ver si se ponen en práctica todos los mecanismos democráticos que tienen que tener los partidos para resolver una interna".



El intendente de Godoy Cruz subrayó: "Hay un grupo del PD que está haciendo todo lo posible por romper la estrategia del frente Cambia Mendoza. Nosotros queremos que continúe".



Guillermo Pereyra. Aseguró que desde el Frente Renovador no hay intención de romper la alianza, pero "se necesita que el gobernador y su equipo respeten las posturas individuales".