Asamblea del BID: fuerte interés del organismo por proyectos locales

En los últimos dos años, el Banco Interamericano de Desarrollo destinó 56 millones de dólares para el desarrollo de tres programas trascendentales. Gran parte del financiamiento es de carácter no reintegrable, por lo que no genera deuda a la provincia.



Para el gobierno este número representa un éxito y renueva la esperanza de que sus autoridades sigan entusiasmadas con la idea de bajar más dinero para la provincia, hecho que podría tomar forma desde el jueves, cuando arranca la Asamblea Anual del BID que se desarrollará en Hotel Intercontinental hasta el domingo.



El objetivo de la gestión de Alfredo Cornejo es que varios proyectos que están en carpeta tengan una resolución favorable durante esos 4 días.



Lo ya conseguido

Hasta ahora, la mayoría del financiamiento aportado por el BID tuvo carácter de no reintegrable, lo que permite mejorar la gestión del gasto público, financiando proyectos de fortalecimiento como también obras de relevancia para mejorar la calidad de vida de los mendocinos. Beneficios que se fueron dando luego de que Mendoza haya calificado por su desempeño fiscal.



En el período 2017-2018, entraron en ejecución el revestimiento del Tramo Superior del canal Cacique Guaymallén y la refuncionalización de la Costanera.



Servicios agrícolas

La ejecución del PROSAP es para financiar el revestimiento del tramo superior del canal Cacique Guaymallén. Son 15,5 millones de dólares que pone el BID y 5,9 aportados por la provincia.



Gestión provincial

Este programa contribuye al crecimiento y el empleo privado, a través de la mejora de la gestión de los ingresos, gastos e inversión pública, así como la implementación de proyectos de inversión.



Su financiamiento es no reembolsable y consta de 33 millones de dólares: 24 para obras y 9 para proyectos de modernización de la gestión.



Entre las obras se destaca la refuncionalización de la avenida Costanera (15 millones de dólares)



Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior II

Está en etapa de formulación el programa DAMI II, que consiste en la implementación de proyectos de fortalecimiento e inversión para el Área Metropolitana. A la provincia se le asignaron 7,5 millones de dólares para: recuperación del arbolado, semaforización inteligente, y ampliación de la red de ciclovías.



Su propósito es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de las áreas metropolitanas del interior y la competitividad de sus economías urbanas, como también diseñar y poner en funcionamiento modalidades innovadoras de gestión para la ejecución de proyectos y la prestación de servicios.



Otras obras

Asimismo, están completando su ejecución programas que también cuentan con la inversión del BID pero que comenzaron a desarrollarse en el período 2013-2015.



Se está terminando la modernización de la red terciaria del tramo inferior del río Mendoza, con un aporte de 60,8 millones de dólares.



En el marco del DAMI I, se avanza en la ejecución de 10,5 millones de dólares con carácter no reembolsable destinados a los proyectos Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de la Seguridad Ciudadana y la Reestructuración de la Red de Autotransporte Público.



Se han destinado 10 millones de dólares (fondos no reembolsables) para la ejecución de obras viales y de servicios en distintos municipios: remodelación de la avenida San Martín (Las Heras); repavimentación ruta 43 (San Martín); ampliación del sistema cloacal de Chacras de Coria (Luján de Cuyo) y mejoramiento y jerarquización de arterias principales (Guaymallén).



Mientras tanto, a través del programa Mendoza Tecnológica se logró concretar una de las obras más importantes para Mendoza: el túnel Cacheuta-Potrerillos, que unirá ambas localidades y reactivará el circuito turístico de la ruta 82.



Esta obra llevó a plantear dos proyectos complementarios, como son la extensión del Corredor del Oeste, en doble vía hasta la calle Gobernador Ortiz, y la repavimentación y el ensanche de lo que resta de la ruta 82, desde Gobernador Ortiz hasta la boca del túnel.