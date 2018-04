Arde la Legislatura: "Este pacto es un acuerdo entre Cristina Fernandez y el presidente de la UCR"

La ampliación de la Suprema Corte dio un paso relevante este miércoles durante la sesión de Diputados, el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, había quedado estancado en la Cámara baja por la negativa del demócrata Marcos Niven, pero ahora será tratado la próxima semana.





Las repercusiones no tardaron en llegar y desde la izquierda criticaron con dureza: "Este pacto es un acuerdo entre Cristina Fernandez y el presidente de la UCR", dijo Lautaro Giménez.





Según el propio gobierno el avance de este proyecto y del que establecerá juicios por jurado surgió tras la reunión del gobernador con la legisladora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Tras el encuentro, seis diputados justicialistas cambiaron de opinión respecto a las modificaciones en el máximo tribunal y este miércoles levantaron la mano paara que sea tratado sobre tablas la próxima semana.





"Este pacto no ha sido cerrado por dos o tres legisladores sueltos. De hecho hay sectores del kirchnerismo y del peronismo que no estaban enterados del mismo y que hoy lo rechazaron. Detrás de este acuerdo con el gobernador Cornejo está la ex presidenta Cristina Fernández que es a quien responden la senadora Sagasti y el diputado Ilardo", comentó el dirigente de izquierda.





Es que según Giménez las intenciones del gobernador son lanzarse a nivel nacional. "Cornejo está en plena campaña electoral nacional intentando diferenciarse de los escandalosos tarifazos de Mauricio Macri o los discursos de Aranguren. Y es por esta rosca nacional de conveniencias mutuas que Cornejo acordó, no con una senadora de Mendoza , sino con la emisaria de la ex presidenta", cerró el legislador.