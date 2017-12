Aprobaron la ley que crea para el Gran Mendoza un megajuzgado penal

La Justicia penal mendocina dará un vuelco rotundo este año, luego de que el Senado de la provincia aprobara ayer la ley que crea los juzgados penales colegiados, que les darán una nueva fisonomía a los tribunales que actúan contra el delito.



La iniciativa borrará en un proceso por etapas los juzgados de garantías, correccionales, de flagrancia y de ejecución penal.



A cambio, la norma crea megajuzgados en donde el juez tendrá que preocuparse solo de hacer las audiencias orales y resolver los casos que se le presentan.



Así lo explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, quien detalló que "los 16 juzgados en los que actualmente se reparten todos esos fueros serán unificados en dos juzgados penales colegiados".

Recalcó que la diferencia con el actual sistema que se desmontará es que "todos los jueces van a estar en el tribunal dedicados solo a dictar resoluciones y sentencia y liberados de tareas y responsabilidades administrativas".



Graficó: "Los dos nuevos juzgados penales colegiados para el Gran Mendoza absorberán a los seis jueces de garantías, los cuatro correccionales, los cuatro de flagrancia y los dos de ejecución penal".

Con la nueva estructura "esos jueces no tendrán más esas funciones específicas sino que atenderán indistintamente todos los casos que se les presenten".



Además resaltó que la ley "fija un horario de prestación a los jueces, quienes deberán cumplir su tarea de 8 a 19".



Explicó que "este formato permitirá que si el juez que tiene que atender el caso no está presente por alguna razón, se hará cargo de la audiencia alguno de los otros jueces del juzgado colegiado".



D'Agostino destacó: "El concepto de fondo es que en los juzgados no hay personas sino funciones que cumplir y por lo tanto la función de juez siempre va a estar ".



Para que todo funcione como se espera se crean las OGAP (Oficina de Gestión Administrativa Penal), una por cada juzgado, que programarán audiencias, notificarán, citarán a testigos, ordenarán traer a los detenidos y harán cumplir puntillosamente los horarios pautados.