Según anunció el gobierno provincial "hubo evidentes mejoras tanto en lengua como matemática, en las escuelas secundarias de la provincia; como así también en ciencias naturales en las primarias", en lo que tiene que ver con el Operativo Aprender 2017.



En el nivel secundario se evaluaron 382 escuelas, 265 estatales y 117 privadas sobre un total de 13.986 estudiantes. (9.758 alumnos de establecimientos estatales y 4.228 de establecimientos privados).



En lengua un 17,6 % (2.462 estudiantes) logró un desempeño avanzado y un 48, 2% (6.742 estudiantes) logró un desempeño satisfactorio. Esto significa que en este espacio curricular un 65,8 por ciento (9.204 estudiantes) aprobaron. En el año 2016 el porcentaje de aprobación llegó al 60 por ciento, logrando un aumento de mejores resultados en 5,8 puntos.



El 19,3 por ciento (2.699 estudiantes) lograron un desempeño básico y el 14,9 por ciento (2.083 estudiantes) lograron un desempeño por debajo del básico. O sea que un 34.2 por ciento (4.782 estudiantes) no obtuvieron buenos resultados. Sin embargo en el año 2016 un 40 por ciento de alumnos no alcanzaron los logros requeridos. Esto significa que, en el 2017, bajaron los índices de bajas calificaciones.



En matemática un 4,2 por ciento (587 estudiantes) lograron un desempeño avanzado y un 29 por ciento (4.057 estudiantes) lograron un desempeño satisfactorio. Durante 2017 un 33,2 por ciento (4.644 estudiantes) lograron buenos resultados comparando con el 2016 que se había llegado a un 30.6 por ciento, lo que significa una mejora de 3 puntos.



Continuando con matemática un 28,8 por ciento (4.028 estudiantes) lograron un desempeño básico y por debajo del básico hubo un 38 por ciento (5.314 estudiantes). Cabe destacar en el 2016 un 69,4 por ciento lograron el objetivo básico o por debajo y en el 2017 un 66.8 (9342 estudiantes) lograron lo mismo, de esta manera menos cantidad de alumnos no aprobaron en el último operativo de evaluación realizado.



En cuanto a la primaria, se evaluaron 815 escuelas (690 estatales y 125 privadas) sobre un total de 24.927 alumnos de 6to grado (19.765 de escuelas estatales y 5.162 de escuelas privadas).



En Ciencias Sociales un 18.5 por ciento (4.611 estudiantes) lograron un desempeño avanzado y un 48.7 por ciento (12.140 estudiantes) lograron un resultado satisfactorio. Esto da que un 67,2 por ciento (16.751 estudiantes) aprobaron la evaluación. Si comparamos con la última evaluación realizada en la provincia, que fue la ONE, en el año 2013 aprobaron el 57,1 por ciento de los estudiantes, mejorando el rendimiento en cuatro años en un 10,1 por ciento.



En el mismo espacio curricular lograron un resultado básico un 21,5 por ciento (5.360 estudiantes) y por debajo del básico un 11,3 por ciento (2.816 estudiantes). En total un 32, 8 por ciento (8.176 estudiantes) se encuentran en etsa condición, pero hubo mejoras comparando con el ONE 2013 donde se registró un 42, 9 por ciento de alumnos con resultados básicos y por debajo de lo básico.



En Ciencias Naturales un 28.6 por ciento (7.130 estudiantes) lograron un desempeño avanzado y un 40, 9 por ciento (10.195 estudiantes) lograron un desempeño satisfactorio, alcanzando un 69.5 por ciento (17.325 estudiantes) con buenos resultados, comparado con la última medición del ONE 2013 donde sólo alcanzaron buen desempeño el 52, 8 por ciento.



En la misma materia, lograron un resultado básico un 19, 1 por ciento (4.761 estudiantes) y por debajo de lo básico un 11,4 por ciento (2.841 estudiantes). En la última evaluación ONE del año 2013 lograron bajos resultados un 47,2 por ciento. En el operativo 2017 bajaron estos malos desempeños a un 30,5 por ciento (7.602 estudiantes).