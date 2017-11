Este viernes las crónicas policiales dieron cuenta de un robo de auto, uno de los atantos que ocurren diariamente. Pero no se trató de uno más: en este caso los ladrones se llevaron el automotor con tres perritos adentro.

La situación de Noelia se viralizó: "Si lees esto lo único que te pido es que me devulevas a mis perras. Déjalas en un lugar donde alguien las pueda encontrar, no saben estar solas en la calle. La Blanquita es muy asustadiza y la otra apenas una cachorra. Mi Lula es todo. Por favor devolvemelas. No me importa el auto. Sólo ellas . Al menos tené piedad , que no les pse nada malo", escribió la joven oriunda de San José