Alrededor de 150 estudiantes del colegio Magisterio realizaron una protesta denunciando un acto de discriminación contra dos alumnas.

Según explicaron las estudiantes, las dos chicas, que son pareja, se encontraban abrazándose por un problema personal cuando recibieron una recriminación de una de las preceptoras. A pocos metros de ellas se encontraba otra pareja, pero heterosexual, a la que no se le dijo nada, denunciaron.

Esta situación provocó el enojo de muchos de sus compañeros, que decidieron protestar y exigirle a los directivos del colegio una disculpa, ya que aseguraron que es una situación que se ha repetido en varias ocasiones.

La situación fue confirma por la directora de la escuela, Dora Cubas de Tramontana, que admitió que la situación por un abrazo y explicó que la escuela prohíbe "los excesos de afecto".

"Las retó porque se estaban abrazando. Ella les manifestó que no se había dado cuenta de la otra pareja, les manifestó que se había equivocado pero no se disculpó", explicó la directora.

"Las alumnas no fueron sancionadas, como escuela respetamos la diversidad religiosa, política y de elección sexual. No tenemos registro puntual", manifestó Cubas de Tramontana y defendió a la precepto, al señalar que si bien se equivocó, "no actuó mal".