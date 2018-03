Alfredo Cornejo se sintió respaldado por el gobierno de Mauricio Macri

Distendido, luego de haber conseguido que el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, se llevara los reclamos del sector vitivinícola y los oyeran también los ministros de Agroindustria, Luis Etchevehere, y de Producción, Francisco Cabrera, el gobernador Alfredo Cornejo llegó al Anfiteatro minutos antes de las 22, anunciando que la de este año será una buena vendimia, por el precio de la cosecha y la cantidad y la calidad de la uva.



Pese a que faltó la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien anunció ayer que no vendría porque estaba descompuesta, para Cornejo fue un espaldarazo que llegase Marcos Peña, aunque cuando se lo consultó si eso era una señal de su proyección nacional, lo minimizó eludiendo hablar de sus anhelos para el 2019. "Es un hombre muy influyente en el Gobierno nacional. Por eso siempre suma que venga a ver nuestra realidad y sepa lo que atraviesan las economías regionales como la nuestra", deslizó.



Decreto para mañana o el martes

El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, no eludió hablar del conflicto docente y asumió que el aumento por decreto ya es un hecho: "Estará entre lunes y martes por el 15,7% en tres tramos y si hay un proceso de inflación que supere eso veremos cómo reacciona el Gobierno en ese momento. Nosotros no podemos incluir una cláusula gatillo e imponer una recomposición", aseguró y remarcó que el único gremio que no llegó a un acuerdo es el SUTE.



El aumento se percibirá en el mes de abril y con el retroactivo al mes de enero.



El "Pilo" y Petri

El embajador argentino en Chile y ex gobernador, José Octavio Bordón, opinó sobre el proyecto del diputado Luis Petri para que los extranjeros no residentes paguen los servicios de salud y educación. "Yo creo que hay que abrir el debate, pero no podemos desatar un pensamiento xenófobo. Nosotros con Chile tenemos un acuerdo y creo que se aplica bien. Pero creo que antes debería aceitarse el sistema de salud pública para que se cobre a las obras sociales o prepagas lo que se les brinda. Hace poco tuvo un problema en un ojo mi esposa y no encontré en mi prepaga un oftalmólogo. Terminamos en el Hospital Central. Eso tiene que dejar de pasar", opinó el ex gobernador de Mendoza.