Un alumno de primaria de la escuela Leonardo Murialdo, en Guaymallén , fue internado en el hospital Notti tras contagiarse de tuberculosis. La noticia generó cierta alarma en la comunidad educativa, ya que muchos padres que envían sus hijos a ese colegio se enteraron por la prensa y manifestaron su temor a través de las redes sociales o por los grupos de Whatsapp.





Y es que pese al hermetismo con el que intentó resguardase el tema, un profesor que da clases en la secundaria en esa misma institución, realizó una publicación periodística en un medio de Mendoza y expuso el caso a toda la comunidad mendocina.





Claudia Brenot, directora de Murialdo, explicó que inmediatamente después de que el niño fue diagnosticado, desde el Ministerio de Salud se comunicaron con ella y le indicaron el protocolo a seguir. "Lo que nos señalaron estamos haciendo. Es una serie de medidas que se deben seguir en caso de que se presente una enfermedad infectocontagiosa como esta", precisó.





Recomendación oficial

También describió que por recomendación del Gobierno, solo se realizó una reunión con los padres del grado del niño afectado, a los que se les brindó toda la información necesaria. "Han sido muy pocos los papás de otros cursos que se han acercado preocupados, nadie ha traído una nota, ni se han arrimado en forma masiva. Todo ha sido manejado con prudencia y madurez", dijo.





Desde Salud manifestaron que el alumno ingresó en el hospital el 20 de octubre por una supuesta neumonía, sin embargo, más tarde fue diagnosticado con tuberculosis. El niño actualmente está bajo tratamiento y fuera de peligro. En Mendoza, se registran anualmente cerca de 180 casos nuevos de esta enfermedad entre adultos y niños. En los colegios hubo ocho casos en 2016 y este año solo dos.





"Cuando detectamos un caso en un colegio o un ámbito laboral, lo primero que hacemos es averiguar en su ámbito hogareño dónde está la persona que lo ha contagiado. Estamos actuando en este momento con el entorno familiar y como es un niño escolarizado, en forma paralela tenemos que investigar a todo el grupo en íntimo contacto, es decir, el curso y no de todo el colegio", dijo Alfredo Morán, jefe del Programa Provincial de Tuberculosis.





Según señaló este médico neumonólogo, la tuberculosis es una enfermedad que se traspasa de una persona a otra y para transmitirse se tiene que estar en contacto con el enfermo más de cuatro a seis horas por día en un período mayor a 15 días, es entonces cuando existe riesgo real de contagiarse. Si no se reúnen esos requisitos no hay contagio. Para llevar tranquilidad a los padres dijo que los contactos ocasionales no alcanzan y que se trata de una enfermedad más frecuente de lo que se piensa. "Tuberculosis hay en todo el mundo. No existe el portador sano, el que contagia siempre tiene síntomas y en esto hay que ser categórico. Tiene que estar enfermo para transmitir", sentenció.





murialdo-2.jpg murialdo-3.jpg