Â¡Aleluya! Con un aÃ±o de atraso, habilitarÃ¡n la tercera trocha del Acceso Sur

Comenzó en 2014 y debía estar lista en 2016. Se hizo esperar, pero finalmente llegará. Se trata de la tercera trocha del Acceso Sur que, de no mediar inconvenientes climáticos, quedará habilitada por completo antes de que termine noviembre. Únicamente restan los trabajos de demarcación sobre la ruta para que se pueda transitar por los tres carriles desde Juan José Paso, en Luján de Cuyo, hasta la conexión con el Acceso Este, el principal ingreso a Mendoza.





Más de 65 mil vehículos transitan diariamente por el Acceso Sur, que desde hace poco más de tres años está en obras. Primero fue el tramo que va desde Rodríguez Peña hasta Paso que rápidamente, en menos de un año, quedó habilitado. Sin embargo, los problemas llegaron para la segunda etapa, de Rodríguez Peña al Predio de la Virgen, demorado en varias ocasiones por cuestiones presupuestarias.





Solucionadas las dificultades económicas, se pudo seguir avanzando con la obra, que servirá para descomprimir definitivamente un camino que en horas pico es realmente trabado.





"Además se empezó la pavimentación de la banquina, por lo que queda sólo la demarcación horizontal para poder habilitar las tres manos de cada lado. Se va a continuar con trabajos hidráulicos alrededor, pero ya no afectan en absoluto al tránsito, por lo que una vez que se termine la pintura horizontal podemos habilitar el tránsito completo en las dos manos", dijeron desde Vialidad nacional.





Las obras hidráulicas tienen que ver con desagües, sobre todo en la zona de Guaymallén , donde hay canales, por lo que deben hacer un trabajo de impermeabilizado de alcantarillas que cruzan de un lado a otro. Se trata de trabajos menores que no afectan a la ruta en sí misma ni al tránsito.





De esta manera, si lluvias como la del lunes no se repiten, en las próximas semanas se podrá habilitar la tan ansiada tercera trocha.





Sin puentes peatonales

Una de alternativas que se barajaron durante los años que estuvo en obras el Acceso Sur era la de incorporar nuevos puentes peatonales, sobre todo por la cantidad de accidentes con muertes que se produjeron en esa ruta por peatones que intentaban cruzar.





Sin embargo, y aunque está en consideración para un próximo proyecto, no se construirán ahora esas pasarelas, por lo que seguirá siendo la única la que está a la altura del barrio La Gloria , recientemente remodelada.





"Se está viendo como un nuevo proyecto la posibilidad de incorporar nuevos puentes peatonales, pero no será un anexo porque implica una modificación de obra y cuando eso ocurre sobre una obra en ejecución debe evaluarse y lleva un tiempo largo. Se está viendo la posibilidad de hacer nuevas, pero todavía no está definido el proyecto, por lo que no sabemos ni cuántas serán ni dónde estarán colocadas", explicaron desde Vialidad.





Otras dos obras quedarán para un próximo proyecto. Por un lado la continuidad de la tercera trocha desde Juan José Paso hacia el sur, extensión que en su momento se pensó como mínimo hasta calle Azcuénaga. Y por otro el nudo de acceso Sur y Costanera/Rodríguez Peña, que seguramente se planteará con un puente, pero todavía no está definido.





En más de 3 años





2014 14 de septiembre. Se daba comienzo a la primera etapa de la obra, de Paso a Rodríguez Peña





2015

5 de agosto. Culminada la primera etapa, esperaban fondos para comenzar la segunda.





2016

26 de junio. Se empezaban a ver signos de reactivación en la segunda etapa.





2016