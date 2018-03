Alejandro Juares tiene VIH y es candidato de Vendimia para Todos

Alejandro es VIH positivo con negatividad, es decir, es portador del virus, pero toma medicamentos diarios que hacen que el virus este controlado y no afecte su cuerpo. Sin embargo, puede contagiar, un factor que hace que, en algunos casos, también sea discriminado por la propia comunidad LGBT.



Es por esto que Alejandro sueña con ser rey de la VPT, para poder dar a conocer a toda la comunidad sobre las formas de prevenir el VIH, los controles gratuitos que pueden realizarse para detectar el virus y que a pesar de no ser una enfermar que no tiene cura, existe una medicación para disminuir los daños de la misma.

alejandro juarez