Ahora Capital revisará la lista de adjudicatarios del Procrear

La faraónica obra del Procrear encarada en calle Suipacha de Ciudad, que aunque no tiene fecha de entrega está próxima a concluirse, sigue generando discordia por los controles que quiere ejercer el gobierno municipal para la adjudicación. A la idea de vender algunos de los dúplex por no considerarlos viviendas sociales (son 80 de un total de 1.109 viviendas), ahora confirmaron que revisarán la lista de familias que se mudarán para corroborar que estén en condiciones económicas de afrontar todos los gastos, desde las expensas hasta el crédito.





El intendente Rodolfo Suárez confirmó esta medida en diálogo con Nihuil. Allí explicó que la Municipalidad accederá al listado de adjudicatarios del Procrear para chequear que puedan cumplir con ciertos requisitos fundamentales.





"Nos darán intervención al momento de elegir a los adjudicatarios en base a los inscriptos, con una primera recepción para calificar y ver si están en condiciones de acceder al crédito hipotecario, pagar las tasas y las expensas", explicó Suarez.





El objetivo, siempre en palabras de Suarez, es preservar a futuro esa zona que se colmará de nuevas familias, por lo que deberán exigirles que demuestren que podrán solventar todos esos costos y para luego entregarles las viviendas se solicitarán entre 4 y 7 salarios.





Lo que todavía no se definió y sigue generando inquietud tanto para la Comuna como para los inscriptos es si algunos de los dúplex, aquellos que en Capital consideran que no se amoldan a la estructura de una vivienda social, serán vendidos y no adjudicados. Esta idea fue planteada por Suarez al secretario de Vivienda de la Nación y presidente del Procrear, Iván Kerr, a finales del año pasado. Sin embargo, en Capital todavía no recibieron una respuesta concreta sobre cómo se procederá.





"Tenemos que aclarar que todas las viviendas se venden con créditos hipotecarios a través de entidades bancarias", destacó de todas formas el intendente.





Quieren acelerar procesos

Rodolfo Suarez está en Buenos Aires , donde el miércoles participó en una reunión con el presidente Mauricio Macri, junto a todos los intendentes de las distintas ciudades capitales del país.





Aprovechando su estadía en la provincia donde se resuelven todos los temas de injerencia nacional, el intendente capitalino pretende acelerar los trámites para comenzar con las obras del proyecto Estación Mendoza, en los terrenos donde se encuentran los talleres de reparación del ferrocarril y que lindan con los del Procrear.





La idea era, antes de emprender el regreso, firmar el convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado para sacar a la venta los terrenos.





"Ya hicimos el plan urbano para el lugar a través de un concurso nacional. Tenemos que concretar la venta para con la plusvalía ir urbanizando la zona. Es lento porque hay muchos organismos involucrados en esto", explicó Suarez.





Opción para avenida Godoy Cruz





La apertura de la avenida Godoy Cruz es una de las principales cuentas pendientes de la Municipalidad de Capital. Como el proceso está demorado, están buscando alternativas que les permitan activar esa arteria tan necesitada para la zona.





"Una opción es no abrirla en la traza recta, sino llegar hasta el galpón y hacer un giro hacia el sur para luego salir al oeste. Lo estamos analizando para el día de mañana, cuando los ferrocarriles se trasladen a Palmira", manifestó el intendente.





Todavía no está confirmado, pero la idea es concretarlo lo más rápido posible. Para eso, Suarez solicitó más agilidad del Gobierno nacional para firmar los convenios y sacar a la venta esos codiciados terrenos en el sector inmobiliario.