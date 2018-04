Afirman que las reservas para el fin de semana largo alcanzan el 65%

En las vísperas de un fin de semana extralargo, las reservas hoteleras de Mendoza ya llegan al 65% y se espera que puedan subir con el transcurso de los días. El lunes habrá actividad casi normal, excepto por los organismos públicos y los bancos, que no trabajarán.





La titular del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, contó que el último dato de reservas hoteleras que manejaban hasta anoche era del 65% y que la ocupación era pareja en toda la provincia.





"Es un muy buen número, porque son feriados difíciles de comparar con otros porque nunca se comportan igual", explica Testa.





El último fin de semana largo de Semana Santa fue un éxito rotundo de turistas en la provincia y será difícil de superar dado que, por ejemplo, uno de los factores que inciden ahora es que es fin de mes y lógicamente la gente tiene menos efectivo en el bolsillo.





"Igualmente para ser un feriado de fin de mes es muy buen número. Las reservas y después la ocupación van a subir por lo menos 10% y quizás aún más. Los operadores turísticos dicen que viene muy bien el feriado", agregó la funcionaria.





Testa resaltó que el promedio histórico de reservas es del 60%, o sea que ya está superado.





El lunes como técnicamente no es feriado sino que es un "día no laborable con fines turísticos", los empleadores son quienes decidirán si trabajan o no. Desde la Federación Económica de Mendoza pidieron a los comerciantes que ese día abran sus puertas porque además se abona como una jornada normal.