Afirman que el estadio cubierto abriría con el Cirque du Soleil

El Gobierno de Mendoza está contra reloj porque tiene como plazo máximo esta semana para definir si tiene el final de obra al 100% del estadio cubierto, del parque General San Martín , para poder abrir con un espectáculo a lo grande.





Tiene la oportunidad de inaugurar ese escenario con un show del más alto nivel: Séptimo Día-No descansaré, del Cirque du Soleil, basado en la música de la mítica banda Soda Stéreo; pero para eso necesita que todo esté listo para el 20 de julio, cuando se celebra el Día del Amigo.





Esa es la única fecha libre en la que la producción del espectáculo accedería a presentarse en Mendoza como inicio de una gira que se realizará por otras ciudades del país a modo de despedida.





Hasta ahora está confirmado que el espectáculo se presentará primero en Córdoba, desde el 27 de julio. Luego hará lo propio en Rosario, desde el 17 de agosto. Y a Buenos Aires llegará a fines de ese mismo mes, al Luna Park.





La información fue confirmada por el director de Deportes, Federico Chiapetta, el encargado de mantener y darle uso al nuevo estadio desde el momento en el que esté completamente finalizada la megaobra.





El funcionario remarcó que la inauguración se hará directamente con el inicio del primer show que logren contratar. No habrá acto formal con autoridades ni corte de cintas como se suele hacer con las inauguraciones clásicas de obras públicas.





El concepto del Gobierno es que ésta fue una obra que terminaron porque no quedaba otra opción; porque dejarla abandonada era más caro que terminarla y además hubiera significado un despropósito desde todo punto de vista.





Pero como siempre la consideraron una obra innecesaria, cara y ostentosa, prefieren no hacer demasiado despliegue para la apertura.

Los gastos

Hasta el momento a la megaobra, en la que el Estado ya gastó $1.100 millones, le faltan algunos detalles menores. El interior está prácticamente finalizado al 100%, pero restan terminar algunas obras menores en los alrededores, como luminarias y algunos accesos peatonales.





"Mientras no esté hasta el último detalle, Infraestructura no puede recibir el certificado de final de obra y por lo tanto no podemos firmar el primer contrato de alquiler. Nosotros estamos muy interesados en que esto ocurra para poder comenzar a alquilarlo y obtener un beneficio que nos haga más factible el mantenimiento", explicó Chiapetta.





Por ahora hay un solo show confirmado: el de la tira de Disney Soy Luna, que se presentará el 8 de agosto.





El funcionario también destacó que reciben a ingenieros y productores de distintas empresas nacionales que están interesadas en conocer las características del estadio para ver si se ajusta a lo que buscan para montar un espectáculo.





"Yo estimo que vamos a alcanzar un buen número de contrataciones para poder solventar los gastos de mantenimiento. Cuando los grandes productores de eventos vean que los primeros shows funcionan bien, podremos comenzar a cerrar más contratos", estimó optimista el funcionario.





En la actualidad, en Mendoza el único estadio similar para hacer espectáculos es el Arena Maipú, pero tiene la mitad de la capacidad que el Estadio Cubierto: el primero tiene 5.000 butacas y el segundo 11.000, con lo cual viene a satisfacer una demanda para las productoras que quieran traer grandes presentaciones.





Según los cálculos efectuados por la Dirección de Deportes, se necesitan recaudar unos $20 millones al año para mantener los gastos de luz, gas, limpieza, seguridad y otras erogaciones fijas.





El monto de alquiler aproximado que se está pidiendo a las productoras interesadas es de aproximadamente $400.000 por cada evento, dependiendo de cuántos días antes y después del show necesitan los productores para montar y desmontar.





Por ejemplo, en el Arena Maipú el alquiler por una noche cuesta aproximadamente $120.000 sin considerar los días anteriores y posteriores a la realización del evento, comparó Chiapetta.





Además de las presentaciones que ya están confirmadas en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, a partir de marzo del año pasado el show del Cirque du Soleil se presentó 73 veces en el Luna Park, y continuó con entradas agotadas en Córdoba, Lima, Santiago de Chile y Bogotá, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Panamá, San José de Costa Rica, Guatemala, Miami, Los Ángeles y Asunción del Paraguay.