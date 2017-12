Aeropuerto de Mendoza: en un año creció 50% el caudal de pasajeros

aeropuerto 2.jpg

Hace un año y diez días el presidente Mauricio Macri reinaguró el aeropuerto El Plumerillo, después de haber estado cerrado tres meses. Luego de las obras y de una inversión de $1.200 millones para hacer la remodelación que incluyó una pista totalmente nueva, el aeropuerto de Mendoza se convirtió en el tercero más importante del país, después de Aeroparque y el de Córdoba.En este año, impulsada por una política del Gobierno nacional, la conectividad aérea de Mendoza creció de forma exponencial y, por lo que parece, seguirá así. El Aeropuerto tenía un promedio de 20 vuelos diarios antes de que fuera remodelado. Hoy cuenta con un promedio de 30 por día y la capacidad es de 50.En el mismo año, comenzaron a funcionar de forma efectiva cinco nuevas rutas aéreas que incluyen destinos como Lima o el reciente de la empresa Copa a Panamá y los vuelos por la temporada a Florianópolis o Río de Janeiro.A esos recorridos, hay que sumarles las 30 nuevas conexiones que ya fueron aprobados por el Ministerio de Transporte de la Nación y las 23 que tienen el visto bueno de la Junta Asesora del Transporte Aéreo (JATA).En diciembre del año pasado y en setiembre de este año, se realizaron dos audiencias públicas, después de 11 años de no realizarse ninguna. En esas audiencias, la JATA sugiere otorgar rutas a las empresas que las piden y quien define es el Ministerio de Transporte. Las licencias que da el Estado son por 15 años y cada empresa decide cuándo comienza a operar. De todas, no hay novedades sobre cuándo comenzarán a hacerlo o con qué rutas lo harán, pero el futuro es, definitivamente, alentador. La empresa Norwegian, una de las de bajo costo más importantes con sede en Noruega, conectará entre otros destinos, a Mendoza con Miami.Apuntalado por las reformas y las nuevas rutas que sí ya están operativas, el crecimiento de pasajeros y de vuelos de El Plumerillo fue enorme. Según datos del departamento de estadística de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre enero y noviembre de este año, comparado con el del año pasado, creció 49% la cantidad de los pasajeros de cabotaje, mientras que en ese mismo período, en pasajeros internacionales, el aumento fue del 112%."Estamos, sin dudas, ante el mejor momento en la historia de la conectividad aérea de Mendoza. Hace 30 años que trabajo en turismo y nunca Mendoza tuvo mejor conectividad, ya sea nacional o internacional", afirma la titular del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa."Sin conectividad no hay marketing posible. Si quiero ir a un lugar y es difícil o muy caro llegar, no tiene sentido, por lo cual para un destino turístico la conectividad aérea es importantísima", comenta la funcionaria.Testa resaltó, como puntos importantes del proceso que inició la gestión Dietrich (ministro de Transporte de la Nación), que le hayan puesto un piso tarifario de $1.050, por ejemplo, a los pasajes a Buenos Aires. "Hay que preservar un mercado, hay que cuidar las líneas aéreas y no bastardearlo. El proceso de incorporación de nuevas empresas tiene que ser paulatino. Todo el crecimiento turístico es un conjunto y no se logra sin conectividad, estamos creciendo", agrega.