Adiós a Milka Durán, la "Lechiguana" que engualichó a los oyentes

Quien fue la Lechiguana, como se llamó uno de sus personajes más entrañables, comenzó su carrera a los 10 años, en radio Aconcagua, hoy radio Nacional. A los 11 fue nombrada locutora. Trabajó en todas las emisoras AM de Mendoza: Nihuil, Libertador, Nacional y LV10. Trabajó junto a ilustres mendocinos como Armando Tejada Gómez y Antonio Di Benedetto. También hizo teatro con Luis Politti. Conoció a Eva y a Juan Domingo Perón, personalmente.

Debutó como periodista durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Incursionó en el teatro, el cine y la televisión. Creía fielmente en la radio y decía que nunca moriría porque es "inmediata, estimula la imaginación y acompaña". Fue siempre una locutora experta en hacer reír a su público y expresó en reiteradas ocasiones que las cosas más bellas de la vida son gratis y que el cariño de la gente era su mayor recompensa.

En el 2012 recibió la Distinción Sanmartiniana por su destacada carrera en el campo artístico y comunicacional mendocino. En mayo de 2016 fue homenajeada en el teatro Independencia durante el Festival de Otoño. En sus últimos años integró el elenco Comunicaktores y siguió participando en la radio por teléfono. Ayer marchó, junto a la gran escritora Liliana Bodoc.

Detrás de su seudónimo

La periodista de Diario UNO Paola Alé entrevistó a Milka Durán hace varios años y rescató esta pequeña historia que podría titularse "De cómo Sara Carmona pasó a ser Milka Durán".





"Comencé en la radio siendo una niña, a los 11 años. En ese momento, trabajar en radio era ser medio puta. Entonces yo no quería que me reconocieran. Además, tenía una compañera a la que habían llamado para hacer una película en Filme Andes. Me dijo que se iba a cambiar el nombre porque le iban a hacer notas en la radio y no quería que nadie supiera que era ella la que estaba trabajando. A mí también me habían convocado, porque el director de la película me había escuchado en la radio, pasando algunos avisos. Entonces también pensé que tenía que buscar un seudónimo. Hacía poco había visto una película con Mirtha Legrand en la que era dueña de unos supermercados llamados Grandes Almacenes Durán y me gustó ese apellido. El nombre de Milka se lo copié a otra compañerita de la escuela que se llamaba así. Desde ese momento, ya no fui más Sara Carmona", relató Milka años atrás de cómo fue que un día esta niña se inventó a sí misma, cambió su vida, su nombre y siguió siendo fiel a una identidad y esencia que marcó a oyentes durante varias generaciones e hizo de la radio mendocina un espacio para disfrutar.