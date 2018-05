Actualizarán información sobre amenazas aluvionales

El Gobierno de Mendoza lanzó el estudio "Evaluación de amenazas aluvionales en el piedemonte del área metropolitana de Mendoza", que apunta a analizar un área total de 1.243km2 y 49 cuencas.





Las Heras. En un plazo de 5 meses se estima que estará listo el informe que pone foco en la amenaza hídrica, ya que las lluvias y otros factores arrastran barro y agua que ponen en riesgo la zona de barrios del piedemonte en los departamentos de Mendoza capital, Godoy Cruz , Luján de Cuyo, Guaymallén





Se calcula que en el cordón montañoso comprendido entre Las Compuertas (Luján de Cuyo) y El Challao (Las Heras) viven unas 40.000 personas.





"No solamente los que viven en barrios del piedemonte sufren peligro en caso de aluvión sino también las poblaciones de abajo del piedemonte como Ciudad y otros departamentos, donde cuando llueve hay zonas que se inundan", explicó Nadia Rapali, de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial.





Además de mitigar los peligros que puede ocasionar un aluvión en Mendoza, se trata de prevenir catástrofes, por eso se estudiarán los lugares más vulnerables y los menos propensos al peligro.





"La idea es que vivan mejor, y para eso necesitamos este estudio, para ver las medidas que vamos a tomar. Son muchos los escenarios posibles. Tenemos que ver las pautas de urbanización y para eso vamos a trabajar con los municipios, y otros organismos como Catastro, EPAS, Vialidad, Recursos Naturales, entre otros", añadió.





Entre los beneficios que otorgará la evaluación estará la de aportar conocimiento para saber en qué lugar se puede edificar sin que luego haya problemas, y también ayudará a invertir mejor, ya que "en algunos lugares no tiene sentido que se gaste en obras para contener un aluvión cuando no sabemos bien si es adecuado hacerlo o no".





Además de las lluvias también en la formación de un aluvión aspectos como las fallas geológicas y morfológicas. "La amenaza aluvional es una constante, hoy tenemos diques de defensa que ayudan. Pero no sabemos qué puede pasar si la situación sobrepasa lo que tenemos", dijo.





El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, comentó que el inicio de este nuevo estudio ayudará a obtener mayor información sobre el riesgo que corre la provincia y su impacto en el área metropolitana (los seis departamentos del Gran Mendoza) y en algunos asentamientos de la zona.





Explicó que algunos de los asentamientos informales "se podrían regularizar desde lo técnico haciendo obras complementarias, mientras que otros no. Con los que tienen alto riesgo habrá que ver qué hacemos", dijo.





Destacó que la idea además es preservar y apunta al manejo de áreas importantes para la biodiversidad.