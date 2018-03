Acompañadas por la gente, las reinas 2018 tuvieron su Serenata

Finalizado el acto central, la flamante reina nacional de la Vendimia, Julieta Lagos, y la virreina, María José Di Marco, salieron al balcón del edificio de Turismo acompañadas por los aplausos del público presente y los acordes de la Banda de Música de la Policía de Mendoza, "Cabo Primero Ramet", para saludar a su gente.

El Km 0 lució muy festivo, con cientos de personas que esperaron a las nuevas soberanas nacionales para vivir junto a ellas este momento tan importante.

Los anfitriones

Gabriela Testa junto al equipo del Emetur, y el secretario de Cultura, Diego Gareca, fueron los anfitriones del encuentro, que ya es un clásico. Por supuesto, los intendentes de Rivadavia y de Tupungato, Miguel Ronco y Gustavo Soto acompañaron a reina y virreina. También fue parte del emotivo acto el subsecretario de Promoción Turística de la Nación, Fernando García Soria.

La reina se acercó pasada la 1 de la mañana para saludar desde el balcón y dijo: "cuando dijeron mi nombre sentí algo increíble, no lo puedo explicar. El cariño de la gente siempre estuvo y ahora con la serenata se hizo notar mucho más. Tengo muchos objetivos que pretendo cumplir como reina, creo que con María José y las demás reinas departamentales, como también las reinas distritales de Rivadavia, vamos a poder trabajar mucho por Mendoza".

Por su parte, la nueva virreina nacional de la Vendimia, dijo emocionada: "siento mucha felicidad porque sinceramente no me lo imaginaba. Quiero trabajar con Julieta para poder ayudar al pueblo mendocino, seguramente habrá muchos proyectos por delante. También quiero agradecer a todo Tupungato, siento un gran orgullo de ser mamá, por lo que me encanta poder representar a las mamás trabajadoras".

Fin de fiesta

Gabriela Testa fue la encargada de cerrar el tradicional acto y dijo que "la serenata busca que la gente que no pudo estar en la fiesta central tenga su momento con las nuevas soberanas vendimiales. Debemos rescatar la presencia de la reina como representante de los mendocinos, porque es una elección federal que parte de los distritos y termina siendo electa a nivel nacional".

El secretario de Cultura, Diego Gareca, manifestó: "estamos emocionados por el acto central, la verdad es que ha sido muy importante el momento que hemos vivido y el trabajo que han llevado a cabo Vilma Rúpolo y Guillermo Troncoso. Vendimia Central fue una excelente combinación entre la danza y el teatro y eso hizo que la gente disfrutara Vendimia, por lo que el balance es muy positivo. Además tenemos una gran expectativa por las dos noches quedan debido a los excelentes artistas que las estarán encabezando".

Los intendentes

Miguel Ronco, intendente de Rivadavia, se mostró feliz: "el pueblo de Rivadavia ha mostrado desde un principio una gran alegría, pero también por la virreina porque con el departamento de Tupuntago tenemos una excelente relación. Seguro podremos trabajar en conjunto. Vamos a hacer lo mejor por Rivadavia y por Mendoza".

A su turno, Gustavo Soto, intendente de Tupungato, dijo que el pueblo apoyó a María José desde un principio. "Como intendente es un gran orgullo. María José ha pasado varias semanas lejos de su familia y su hija por lo que quiero agradecer a su familia y a ella por el esfuerzo. El pueblo de Mendoza eligió a la reina madre y esto es muy importante porque el cambio se decidió entre todos".

Edificio emblemático

El edificio del EMETUR, donde antiguamente funcionaba el Jockey Club de Mendoza, fue construido por el reconocido arquitecto Juan Molina Civit y fue uno de los primeros edificios de altura y uno de los primeros antisísmicos del país, luego del terremoto de 1861.

Emblemático por su grado patrimonial y escenario de una importante parte de la historia de la vida social mendocina, fue adquirido por la Provincia en la década del '30, funcionando desde entonces distintas reparticiones estatales.

Este lugar, desde hace años es el elegido para realizar la Serenata a las Reinas, la primera actividad de las soberanas electas luego de finalizada la Fiesta Nacional de la Vendimia.